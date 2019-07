Tāpat LDDK ieskatā lēmums par minimālās algas paaugstināšanu rūpīgi jāizvērtē. "Vai ministrijas ir aprēķinājušas, cik izmaksās minimālās algas celšana pašvaldību un valsts budžetam? Kādu ietekmi tas atstās uz pedagogu, sociālo darbinieku, mediķu algām?" retoriski vaicāja LDDK, norādot, ka iepriekš minētās ir profesijas, kurās valsts nosaka augstas kvalifikācijas prasības.

LDDK arī norāda, ka minimālās algas saņēmēji parasti strādā profesijās, kurās ir zemas kvalifikācijas prasības. Tāpēc, būtiski palielinot minimālo algu, svarīgi ir paaugstināt algu visām profesijām, kurās ir noteiktas kvalifikācijas prasības.

Darba devēju ieskatā būtu jāvirza jautājums par atšķirīgu minimālo algu dažādās nozarēs, taču to var risināt tikai ar koplīgumu palīdzību.

Jau ziņots, ka koalīcijas nodokļu politikas attīstības komitejā konceptuāli iezīmējies atbalsts virzībai uz minimālās algas celšanu līdz 500 eiro no 2020.gada, nevienam neizsakot iebildumu pret šādu iespēju.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja attīstības komitejas sēdes vadītājs Ints Dālderis (JV), sanāksmē uzklausīti Finanšu ministrijas scenāriji par minimālās algas celšanu līdz 470, 500 vai 550 eiro, reizē nekādi lēmumi šajā jautājumi vēl nav pieņemti.

Dālderis norādīja, ka attīstības komitejā lēmumus netiek pieņemti, jo lēmumu pieņemšana ir valdības ziņā. Līdz ar to pašlaik šis jautājums ir izrunāts, lai tālāk to apspriestu politiskajos spēkos un septembrī par to spriestu valdībā, arī uzklausot sociālos partnerus.

Pašlaik minimālā alga ir 430 eiro.

Jaunā konservatīvā partija (JKP) priekšvēlēšanu laikā solīja minimālo algu paaugstināt līdz 500 eiro mēnesī jau no šī gada. Tāpat tika solīts ieviest neapliekamo minimumu algai līdz 500 eiro mēnesī un arī ar nodokli neapliekamo minimumu pensijai noteikt 500 eiro mēnesī. Opozīcija kritizējusi JKP par šī solījuma neizpildīšanu.

Arī valdībā pārstāvētā "Attīstībai/Par!" priekšvēlēšanu programmā iekļāva solījumu palielināt minimālo algu un neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesī, gan neminot precīzu termiņu.