Dramaturgu teātris viesojas Lucavsalā

Dramaturgu teātris ir neatkarīgais teātris un studija. Teātrī tiek iestudēti tikai dzīvo latviešu autoru darbi, tas ir dibināts ar mērķi veicināt latviešu dramaturģijas attīstību.

Kā Dramaturgu teātra biedri savas lugas uz skatuves ir ieraudzījuši gan vecmeistari Andris Zeibots, Dainis Grīnvalds, Hermanis Paukšs, Jānis Jurkāns un Lelde Stumbre, gan jaunie dramaturgi Adrians Briedis-Makovejs, Andris Silamiķelis, Jānis Strods un Andris Ūdris. Dramaturgu teātrī galvenokārt spēlē pašu audzināti aktieri. Tiek rīkotas aktiermeistarības studijas.

Vairāk par teātri: www.dramaturguteatris.lv, https://www.facebook.com/DramaturguTeatris/

Katru trešdienu plkst. 18.00 RCB Pludmales lasītavā, brīvā dabā notiks dažādi kultūras pasākumi. Tās būs tikšanās ar autoriem un izdevējiem, grāmatu atvēršanas svētki, prozas un dzejas lasījumi, muzikāli un teatrāli priekšnesumi, kā arī citas aktivitātes.

Pludmales lasītava Lucavsalā darbosies no 1. jūnija līdz 31. augustam. Lasītava P., O., C., Pk. strādās no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00, trešdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 19.00, bet brīvdienās un svētku dienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00.

Sliktu laika apstākļu gadījumā pasākumi var tikt atcelti vai pārcelti uz Rīgas Centrālo bibliotēku (Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā, Pasākumu zālē).

Tālrunis uzziņām: 25992395, 25964459

