No plkst.12.30 līdz plkst.12.45 transportlīdzekļu satiksme tiks pilnībā slēgta Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā, kā arī Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā.

Nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļu un gājēju satiksme tiks ierobežota no plkst.9.30 līdz plkst.13.30 Pils laukumā, no plkst.11 līdz 12.30 Brīvības laukumā, no plkst.9.30 līdz 11.30 Gaujas ielā 12, laukumā pie Otro Meža kapu vārtiem, no plkst.15 līdz pusnaktij - Valguma ielā un Uzvaras bulvārī pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Tāpat Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju 8.jūlijā no plkst.10.30 līdz 12.30 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā aizliegs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanāla posmā no Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas gājēju tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.

Apstāšanās un stāvēšana no plkst.7 līdz 13.30 tiks ierobežota Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, Pils laukumā, Pils ielā, Mazajā Pils ielā un Gaujas ielā 12, laukumā pie Otro Meža kapu vārtiem.