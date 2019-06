Festivāla Rīga Jūrmala otrais mūzikas klubs “Ekselence” būs veltīts apmātības tēmai

Kluba apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties slavenāko skaņdarbu, to radītāju un izpildītāju dzīves gājuma, kā arī vēsturisko notikumu neredzamajā pusē – aizkulisēs. Ieeja pasākumā – bezmaksas. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, interesentiem jāpiesakās https://riga-jurmala.com/lv/klubs-ekselence



Šoreiz mūzikas klubs būs veltīts apmātības tēmai, skatot to caur Sergeja Prokofjeva un Žorža Bizē opusu prizmu. Abu komponistu pazīstamākie darbi – baletsvīta “Romeo un Džuljeta” un mūzika izrādei “Arliete” – festivālā skanēs 18. augusta koncertā ar Krievijas Nacionālā orķestra, diriģenta Mihaila Pļetņova un čellista Mišas Maiska dalību. Apmātības tēma caurvij daudzus skaņdarbus – nereti mūzikas varoņi ir nelaimīgas, mokošas vai sakāpinātas, dažreiz neiespējamas abpusējas mīlestības apmāti. Sakāpinātas emocijas un trāpīgs to tēlojums mūzikā rada neaizmirstamus piedzīvojumus, kuru māksliniecisko traktējumu ir vērts aplūkot dziļāk. Mūzikas kluba pamatā arī šoreiz būs muzikologa Mikus Čežes priekšlasījums.

Foto: Publicitātes

“Mūzika ir viens no veidiem, kā sajust un prezentēt Latviju. Tik pat svarīga ir arī lokālās garšas izjušana, jo ēdiens ir neatņemama mūsu valsts kultūras sastāvdaļa un vizītkarte. Tāpēc arī otrā kluba viesus cienāsim ar jaunāko saldējumu Ekselence, kas pārsteigs gardēžus ne vien ar maģisko lavandas un melleņu garšas kompozīciju, bet arī diētisku sastāvu, tamdēļ ar tā ēšanu drīkstam būt apmāti bez sirdsapziņas pārmetumiem,” uzsver Normunds Staņēvičs, Food Union vadītājs Eiropā.



Nākamais mūzikas kluba “Ekselence” pasākums notiks 31. jūlijā, gaidot H.Berlioza “Fantastiskās simfonijas” interpretāciju diriģenta Zubina Metas un Izraēlas simfoniskā orķestra izpildījumā, būs iespēja iepazīt “Vīzijas par Rīgu 19. gadsimta vidū” un atklāt Rīgu tādu, kādu to redzēja H. Berliozs, R. Vāgners un citi 19. gadsimta mūziķi, kuri viesojās vai darbojās Rīgā.