Kad tas pietuvojies un var nojaust, kur apstāties, pasažieri metas uz konkrēto peronu, nereti ar čemodāniem un dažādiem nesamajiem rokās. Tas ne tikai sagādā neērtības, bet arī rada apdraudējumu dzīvībai – ja nu no pretējās puses pa citu sliežu ceļu, kurš jāšķērso, pretī brauc cits vilciens?

Iveta Jauns.lv pastāstīja: „Nesen man pazīstamie, kuri reti kad izmanto sabiedrisko transportu, brauca ar vilcienu no Vecāķiem uz Carnikavu. Jau pavēlāks vakars, kase ciet, biļetes nopirka internetā. Peroni vairāki, nekur nav norādes par to, no kura perona atiet.



Ārzemju tūristu bariņš, arī nesaprašanā - kur tad to vilcienu gaidīt? Visi stāvējuši, skatījušies - pa kurām sliedēm tas vilciens nāks, tad nu metušies pāri uz īsto peronu.

Kad zvanījuši uz infotālruni - tur pateikts: peronus norāda tikai Rīgas Centrālajā stacijā, pārējās nē - tur esot stacijai tuvākais perons jāizvēlas...

Pati pēc savas pieredzes zinu, ka tā gluži nav, tur jāskatās, uz kuru pusi brauc. Pļaviņās man reiz paveicās, kase bija vaļā - man paskaidroja, kurš perons un manā gadījumā tas nebija tuvākais stacijai.

Kā zināt, no kura perona atiet vilciens, ja neesi Rīgā, ja kase ciet un braucēju maz, ka nav iespējas pievienoties vairumam? Tiešām jāgaida un jāvaktē vienmēr - pa kurām sliedēm vilciens atbrauks?”

„Latvijas dzelzceļa” mediju attiecību vadītāja Ella Pētermane atbildēja: „Neko daudz nokomentēt nevaram par šo. Taču „Latvijas dzelzceļa” vārdā atvainojos, ka pasažieriem radušās šādas neērtības. Vienlaikus arī vēlos informēt, ka „Latvijas dzelzceļš" izskatīs jautājumu par norāžu izvietošanu”.

Savukārt akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Egons Ālers paskaidroja:

„„Latvijas dzelzceļš” savā attīstības plāna līdz 2022. gadam paredzējis atjaunot visu staciju infrastruktūru. Un ne tikai paredzējis, bet arī uzsācis projektēšanu. Tā ietvaros stacijās uzstādīs elektroniskos tablo un tad pasažieriem viss būs skaidrs. Tāpat kā tagad šādi tablo ir Rīgas, Jūrmalas un dažās Jelgavas virziena stacijās.

Tagad diemžēl ir tā, kā ir, jo šis jautājums saistīts ar elektronisko tablo uzstādīšanu. Vēsturiski dažās stacijās ir palikušas virzienu norādes, bet citās tās atkal nav. Varētu jau tās atkal visur uzlikt, bet, kamēr nav elektronisko tablo, šīs norādes tikai norādīs „lielāko iespējamību”, uz kura perona vilciens varētu pienākt stacijā, ja tajā ir vairāki sliežu ceļi, bet var būt arī gadījumi, ka aties no cita ceļa.

Pašlaik norit Jelgavas, Tukuma un Skultes virziena staciju modernizācijas projektu izstrāde. Pēc tam tāda būs arī Aizkraukles un Siguldas virziena stacijām”.