Minētais uzņēmums - privātfirma "Baltijas tranzīta serviss" - kā pirmais Latvijā iegādājās lietotas Ukrainā ražotās sērijas "2TE116" lokomotīves. Salīdzinājumā ar citiem padomju laika ražojumiem tās patērē mazāk degvielas, spēj vilkt garākus sastāvus, vēsta raidījums.

Uzņēmums iegādājās piecas vai četras lokomotīves, bet vairāk nepirka, jo tas biznesam bija pārāk riskanti, to raidījumam atzina "Baltijas tranzīta servisa" valdes priekšsēdētājs Ivars Sormulis. "Mēs tādus lielus riskus nevaram uzņemties, jo blakus mums tomēr ir - un arī šeit - tāda nestabilitāte ar tranzītu. Redzot, ka Krievijas ostas attīstās, nav tik liela stabilitāte, lai varētu ilgtermiņa milzīgas investīcijas ieguldīt," viņš teica.

Tikmēr "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums "LDz ritošā sastāva serviss" 2011.gadā nopirka sešas tādas pašas lokomotīves. Divus gadus vēlāk nopirka vēl vienu, 2015. gadā - četras.

Šāda modeļa un vecuma lokomotīve maksā vidēji divus miljonus eiro. "Latvijas dzelzceļa" koncernā ar kravu pārvadājumiem nodarbojas uzņēmums "LDz Cargo". No 11 tikai četras lokomotīves nomā "LDz Cargo", bet septiņas - "Baltijas tranzīta serviss". Par katru lokomotīvi "LDz ritošā sastāva serviss" no abiem iekasē līdzīgu nomas maksu - no 200 000 līdz 300 000 eiro gadā.

Tāpat "Nekā personīga" norāda, ka lokomotīvju apkope ir stingri regulēta. Papildus ikdienas apkopei, regulāri jāveic trīs veidu tekošie remonti. Tad seko kapitālais remonts. Raidījums vēstīja, ka privātais nomnieks "Baltijas tranzīta serviss" maksā tikai par pirmo remontu, bet pārējos sedz "LDz ritošā sastāva serviss" kā lokomotīvju īpašnieks. Turpretim "LDz Cargo" savām lokomotīvēm tekošos remontus apmaksā pats. Savukārt par laiku, ko lokomotīve pavada remontā, privātais nemaksā nomas maksu, bet "LDz Cargo" - gan.

"Latvijas dzelzceļa" viceprezidents Aivars Strakšas gan paskaidroja, ka "LDZ Cargo" par gadā plānotajiem remontiem maksā uzreiz, bet "Baltijas tranzīta serviss" šo maksu amortizē visā lietošanas laikā. "Cenas, es gribētu teikt, ir vienādas abiem diviem," viņš sacīja.

"Baltijas tranzīta servisa" valdes priekšsēdētājs Ivars Sormulis raidījumam nemācēja pateikt, vai tiesa, ka par lokomotīvju dīkstāves laiku firmai nav jāmaksā noma.

Uzņēmuma "Baltijas tranzīta serviss" lielākais īpašnieks ir "Rīgas tirdzniecības osta". Tā pieder bijušo politiķu Andra Šķēles un Aināra Šlesera ģimenēm, ar Aivaru Lembergu saistītām personām un kompānijas vadītājam Ralfam Kļaviņam. Savukārt mazākuma īpašniece kopš 2018.gada sākuma ir bijušā "Latvijas dzelzceļa" vadītāja Magoņa sieva Anastasija Magone.

Savu ietekmi uz to, kuras lokomotīves "LDz ritošā sastāva serviss" pirka un kam tālāk iznomāja, Magonis noliedz.

Informāciju par lokomotīvju nomu "Latvijas dzelzceļa" koncernam pieprasījis arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vadītājs Kaspars Ģirģens (KPV LV). Viņš "Nekā personīga" apliecināja, ka nākamnedēļ ar saņemto informāciju iepazīstinās pārējos komisijas deputātus un lūgs atbalstu tās nodošanai policijai.

Kā ziņots, kādreizējais "Latvijas dzelzceļa" vadītājs Magonis no darba tika atbrīvots pēc tam, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs viņu aizturēja aizdomās par kukuļņemšanu.

Žurnāls "Ir" iepriekš vēstīja, ka apsūdzībā neprecizētā laikā no 2014.gada beigām līdz 2015.gada sākumam abi uzņēmēji - Magonis un Igaunijas miljonārs Oļegs Osinovskis - vienojušies par 800 000 eiro lielu kukuli, lai Magonis atbalstītu lokomotīvju iepirkšanu, kā arī noorganizētu Osinovskim piederošās "Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcas" pārstāvju tikšanos ar toreizējo "Krievijas dzelzceļa" vadītāju Vladimiru Jakuņinu, skaidrots apsūdzībā.

Daugavpils rūpnīca 2014.gadā bija nosūtījusi vēstuli "LDz Ritošā sastāva serviss" un "LDz Cargo", piedāvājot septiņas lietotas "2TE116" sērijas dīzeļlokomotīves, taču šis piedāvājums ticis noraidīts. Aptuveni ap to pašu laiku 2014.gadā Osinovskim piederošais uzņēmums "Skinest Rail" bija iegādājies četras tāda paša tipa dīzeļlokomotīves, kurām bija nepieciešams kapitālais remonts. Savukārt 2015.gada sākumā "LDz Cargo" tomēr nolēma, ka viņiem ir nepieciešamas četras "2TE116" tipa dīzeļlokomotīves un izsludināja iepirkumu, kuram pieteicās tikai "Skinest Rail", taču uzņēmuma piedāvātās lokomotīves neatbilda tehniskajām prasībām. Sarunu rezultātā tika panākta vienošanās, ka uzņēmums tās izremontēs un samazinās to cenu, norādīts apsūdzībā.

Pēc līguma parakstīšanas Osinovskis ieradās pie Magoņa, lūdzot samazināt kukuļa summu. Abi vienojās par pusmiljonu eiro, rakstīja "Ir".