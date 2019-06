Turlais atzina, ka Rīgas domē pašlaik ir varas krīze, kad valdošajai koalīcijai nav balsu vairākuma, bet tā arī nav sašķēlusies. Balsu vairākuma neesot arī opozīcijai, balsīm sadaloties 29 pret 27.

Politiķis domā, ka arī šādos apstākļos ir iespējams normāls Rīgas domes darbs. Iepriekšējos gados Rīgas domes valdošajai koalīcijai bieži tika izteikts nosodījums, ka netiek uzklausīta opozīcija, un tagad situāciju esot iespējams labot, izteicās mērs un skaidroja, ka mazākuma valdīšana vienmēr piespiež sadarboties.

Mana politiskā pieredze saka - ir jāvar un jāprot meklēt kompromisus, sacīja Turlais, ir jārunā ar visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu politiskās pārliecības.

Saviem priekšlikumiem par izmaiņām Rīgas domes darba organizācijā piekrišanu no opozīcijas Turlais nav saņēmis, bet neesot saņemts arī noraidījums. Viņš esot piedāvājis opozīcijai nomainīt Rīgas vicemēru, no "Saskaņas" izslēgto Vadimu Baraņņiku, taču arī tam neesot saņemts atbalsts, jo, acīmredzot, viņš tiekot saskatīts kā iespējams opozīcijas sabiedrotais.

Turlais īsti nekomentēja no "Saskaņas" izslēgtā "četrinieka" piedāvājumu visiem Rīgas domē pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem atteikties no pašvaldībā ieņemamajiem amatiem, tai skaitā arī no mēra, viņa vietnieka un komiteju vadītāju amatiem, un domes darbu sākt "no nulles punkta", vedot jaunas sarunas par koalīcijas veidošanu.

Kopumā opozīcijas pašreizējās darbības, mēģinot pārbaudīt, vai viņam ir balsu vairākums domē, Turlais vērtēja kā loģiskas.

74 Foto Dainis Turlais toreiz un tagad: Rīgas mēra politiskā karjera laiku lokos +70

Pašlaik tuvākā plānotā Rīgas domes sēde paredzēta 20.jūnijā.

Runājot par ārkārtas vēlēšanu iespēju, Turlais pauda viedokli, ka tās nebūtu labākais risinājums, un pašreizējā valdošā koalīcija nebūšot tā, kas nāks ar iniciatīvu šādas vēlēšanas sarīkot.

Turlais atzina, ka ir dzirdējis "Gods kalpot Rīgai" koalīcijas partneru - "Saskaņas" - pieļāvumu, ka ārkārtas vēlēšanu gadījumā tā varētu startēt patstāvīgi, attiecīgi arī GKR būtu šādam scenārijam gatava. Viņš gan uzsvēra, ka kopumā tādā detalizācijā par šo jautājumu runāts vēl neesot. Taujāts, vai GKR un "Saskaņas" attiecībās ir krīze, Turlais pēc būtības neatbildēja.