Viņš norādīja, ka frakcijas sēde būs ceturtdien, 6.jūnijā, un, iespējams, biedru vidū šis jautājums tiks pārspriests. Pēc Stepaņenko teiktā, GKR patlaban koncentrējas uz domes darba stabilizēšanu, jo domes priekšsēdētājs Dainis Turlais (GKR) joprojām turpina sarunas ar visu frakciju pārstāvjiem.

Komentējot vairāku "Saskaņas" partijas deputātu izteikumus par iespējamām ārkārtas vēlēšanām, Stepaņenko pauda viedokli, ka tos lielā mērā izteikuši Saeimā strādājošie politiķi, kuri paši šajās vēlēšanās nemaz nepiedalītos.

"Ideju līmenī varam runāt par visu ko, taču jebkuras vēlēšanas ir izaicinājums, risks un izdevumi. Šobrīd es neredzu pamatojumu, kādēļ koalīcijas deputātiem vajadzētu atteikties no pienākuma vadīt Rīgu, kuru vēlētāji mums uzticēja pirms nepilniem diviem gadiem," sacīja politiķis.

Viņš norādīja, ka patlaban vēl ir pāragri runāt par to, kāds ir balsu sadalījums pašvaldībā, jo Turlais joprojām turpina sarunas ar visām frakcijām un nav izslēgts, ka viņš varētu vienoties par turpmākajiem sadarbības scenārijiem.

Arī jautājums par to, vai ārkārtas vēlēšanu gadījumā GKR un "Saskaņa" startētu no vienota saraksta, deputāta ieskatā, ir "pirmstermiņa".

Pēc jauna Rīgas mēra ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā.

Opozīcija paudusi viedokli, ka sadarboties ar S/GKR bloku neplāno, savukārt no partijas izslēgtie biedri dibinājuši "Neatkarīgo deputātu frakciju", norādot, ka ir gatavi sadarboties ar visiem domē ievēlētajiem deputātiem.

Kopumā Rīgas domē strādā 60 deputāti, no kuriem 32 līdz šim bija koalīcijas pārstāvji. Līdz ar četru deputātu izslēgšanu no "Saskaņas", koalīcija palikusi 28 deputātu sastāvā. Tas ir par vienu vairāk nekā ir opozīcijas deputātu, jo Oskaram Putniņam izstājoties no partijas "Latvijas attīstībai, opozīcija palika 27 deputātu sastāvā.

Tikmēr Turlais uzsācis individuālas tikšanās ar opozīcijas frakcijām, lai pārrunātu turpmāko iespējamo sadarbību.