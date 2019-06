Tāpat viena no noziedzīgajā nodarījumā iesaistītajām personām tiek turēta aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Kopumā tika aizturētas divas personas – uzņēmuma darbinieki.

Veicot izmeklēšanas darbības, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas amatpersonas 2018. gadā aizturēja divus kāda privātā sektora uzņēmuma darbiniekus par naudas prettiesisku pieprasīšanu no sadarbības partnera laika posmā no 2014. gada septembra līdz 2018. gada maijam. Sadarbības partnerim par produkcijas piegādi un realizāciju katru mēnesi tika pieprasīts maksāt procentus no sava apgrozījuma uzņēmumam.

Jāpiebilst, ka šie kriminālprocesi tika uzsākti pēc konkrētā privātā sektora uzņēmuma iesnieguma, kas bija atklājis savu darbinieku prettiesiskas rīcības pazīmes – uzņēmuma vadība, atklājot noziedzīga nodarījuma pazīmes, informēja likumsargus, lai pēc iespējas sekmīgāk noskaidrotu notikušā apstākļus un atklātu noziegumu.

Kriminālprocesa ietvaros likumsargi veica 18 kratīšanas aizdomās turēto personu īpašumos, kā arī uzlika arestu personu piederošajām mantām.

Pret aizdomās turētajām personām tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 198. panta otrās daļas – par materiālu vērtību prettiesisku pieņemšanu, ko, izmantojot savas pilnvaras, izdarījis uzņēmuma darbinieks, par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja interesēs, ja tas izdarīts lielā apmērā vai to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Tāpat viena no iesaistītajām personām tiek saukta pie kriminālatbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā. Minētā persona laika posmā no 2015. līdz 2016. gadam, ieguldot savas privātmājas būvniecībā ne mazāk kā 100 tūkstošu eiro, noziedzīgas darbības rezultātā legalizēja noziedzīgi iegūtos līdzekļus. Nekustamais īpašums tika arestēts, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju.

Aizturētie privātā sektora uzņēmuma darbinieki ir dzimuši 1976. un 1979. gadā un iepriekš nav nonākuši policijas redzeslokā.

Tā kā kriminālprocesa ietvaros ir veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai nostiprinātu iegūto pierādījumu bāzi, šī gada martā tika pieņemts lēmums par kriminālprocesu nodošanu kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Tāpat Valsts policija atgādina, ka pēc Krimināllikuma 199.1 panta persona, kura prettiesiski piedāvājusi vai devusi materiālas vērtības, mantisku vai citāda rakstura labumu, var tikt atbrīvota no kriminālatbildības, ja tā pēc noziedzīgo darbību izdarīšanas labprātīgi paziņo par notikušo un aktīvi veicina noziedzīgā nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu.