Jauns.lv jau rakstīja, ka 13. maijā naktī uzreiz pēc pulksten trijiem praktiski vienlaicīgi nodega četras Cinim piederošas automašīnas - antīkais “Ford” Kuldīgas Rātslaukumā, „Mercedes-Benz” pie Kuldīgas katoļu baznīcas, līdzās pašvaldības policijas ēkai un divi auto - “Mercedes-Benz” un “Audi” – Sabilē, Avotu ielā. No visām četrām automašīnām plānots atjaunot tikai „Ford”, kas jau vairākus gadus bija savdabīga Kuldīgas vecpilsētas vizītkarte. Cinis domā, ka viņam auto nodedzinātas aiz atriebības, par to, ka neesot samaksājis tiem, kam vajag. Arī paši kuldīdznieki mēļo, ka pilsētā atgriezušies trako deviņdesmito gadu bandītu laiki.

Kuldīgas vecajā Rātslaukumā nodedzināto retro „Fordu”, kas bija kļuvis par savdabīgu pilsētas vizītkarti, sola atjaunot. (Foto: Publicitātes foto)

Dedzina agonijā

Cinis paudis: “Kuldīgai ir divas sejas. Vienu redz tūristi, otru – Kuldīgas iedzīvotāji. Tās ir divas dažādas domāšanas, divas dažādas pasaules uztveres. Mums vairākas reizes tika pateikts, ka mēs neesam kuldīdznieki un mums nepienākas tās pašas tiesības, kas kuldīdzniekiem. Mēs esam ienācēji, kuri kādu laiku dzīvojuši ārpus Latvijas, tad kopā ar bērniem atgriezušies Latvijā. Piecu gadu laikā nekas nav mainījies. Ir vietējie cilvēki, kas nosaka, cik ir jāmaksā par to, ka strādāju Kuldīgā. Viņi uzskata, ka man ir jāmaksā, es uzskatu, ka man nav jāmaksā”. Viņš automašīnu dedzināšanu uzskata par brīdinājumu viņam un pārējiem uzņēmējiem, kuri nemaksā.



Vietējam laikrakstam “Kurzemnieks” uzņēmējs izteicis pieņēmumu, ka dedzināšana esot bijusi “viena cilvēka agonija, kurš esot bankrotējis kā personība, partneri no viņa novērsušies”. Lai atgūtu savu autoritāti pilsētā, viņš arī paveicis šādas darbības. Tas esot mēģinājums sena konflikta dēļ viņu izsist no ritma un morāli sagraut, taču tas neizdošoties.

Atriebība policijas acu priekšā

Kuldīdznieks Juris Jauns.lv par notikušo pauda: “Pilsētā šobrīd klīst visādas runas. Kaut kā „smuki” viss savelkas kopā – auto dedzināšanu pat saista kopā ar pašvaldības policiju. Vietējie policisti it kā zinājuši, ka kaut kas tāds briest un to speciāli neesot pamanījuši, jo dedzināšana taču notika viņu deguna priekša. „Ford” nodega pie vecā Rātsnama, bet otrs auto - pie katoļu baznīcas tieši līdzās pašvaldības policijas ēkai. Tādēļ arī runā par saistību. It kā Cinis esot vērsies pie likumsargiem, ka viņam esot draudēts, bet tie neesot klapējuši ar ausīm. Abas vietas ir labi pārredzamas, ir videonovērošanas kameras, tas viss nevarēja notikt bez kaut kādas zināšanas un „acu pievēršanas””.

Pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns gan Jauns.lv teica, ka Cinis kārtībniekiem gan neko neesot ziņojis par viņam izteiktajiem draudiem. Novērošanas kamerās arī esot redzams, kā tiek aizdedzināta viena no automašīnām, otrais piromāna uzbrukums gan neesot piefiksēts. Ieraksti esot nodoti Valsts policijai, kura uzsākusi izmeklēšanu.

Ministrs sola īpašu kontroli

Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa priekšnieka Normunda Alecka 23 gadu darba pieredzē gadījums, ka vienlaikus vienam uzņēmējam nodedzina vairākas automašīnas, esot pirmoreiz. “Gribu noliegt, ka Kuldīgā atgriezies pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu reketa laiks. Protams, ik pa laikam gadās kriminālprocesi, kur ir izspiešanas pazīmes, bet tas nav rekets, kad kādi kādus metodiski izspiež,” sacījis Aleckis. Tomēr abos gadījumos ir aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu, tāpēc Valsts policijā par notikušo ir uzsākti kriminālproces un izmeklēšanu veic nevis Kuldīgas, bet gan Liepājas policisti.

Situācija ap šiem gadījumiem nokaitēta tiktāl, ka pagājušās nedēļas nogalē to pārrunāt ar iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu un Valsts policijas priekšnieku ģenerāli Intu Ķuzi bija devusies Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Kuldīgas pašvaldības mājaslapā rakstīts: „Inga Bērziņa drīzu tikšanos ar ministru lūdza, jo 13. maija nakts notikumi satrauca iedzīvotājus un radīja plašu rezonansi vietējā sabiedrībā. Tikšanās laikā tika pārrunāta drošības situācija Kuldīgas pilsētā un novadā un potenciālās iespējas situācijas uzlabošanā.“Esam pateicīgi, ka iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens savā ļoti saspringtajā grafikā spēja atrast laiku, lai satiktos ar Kuldīgas novada pašvaldības vadību, un sarunā pieaicināja arī Valsts policijas vadību. Vienojāmies kopīgi darīt visu iespējamo, lai notikušais noziedzīgais nodarījums tiktu pēc iespējas ātri atklāts. Iedzīvotāju un uzņēmēju drošība viennozīmīgi ir mūsu prioritāte,” pēc tikšanās sacīja pašvaldības vadītāja.

* Iekšlietu ministru Sandis Ģirģens (no kreisās), Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Valsts policijas priekšnieku Ints Ķuzis apspriež Kuldīgā izveidojošos kriminogēno situāciju. (Foto: Publicitātes foto)

“Mēs esam informēti par šo notikumu, un pašlaik notiek apstākļu izmeklēšana,” tikšanās laikā uzsvēra iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Vienlaikus ministrs arī norādīja, ka nepieciešamības gadījumā tiks lemts par īpašiem drošības pasākumiem.

“Vēlos akcentēt, ka iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Par konkrēto notikumu ir uzsākts kriminālprocess un ir arī notikušā versijas,” uzsvēra Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

Versiju izteikšanā par Kuldīgā un Sabilē nosvilinātajiem auto iekarsuši arī sociālo tīklu lietotāji:

Šodien, 17. maijā, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa Rīgā tikās ar iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu un VP priekšnieku ģenerāli Intu Ķuzi, lai pārrunātu nesenos notikumus Kuldīgā – ļaunprātīgu automašīnu aizdedzināšanu.



✅Vairāk: https://t.co/1uUAeb9OhH pic.twitter.com/WKFiQgmxwn — Kuldīga (@kuldigalv) 17 мая 2019 г.

Lai tiku gala ar vietejo kriminalu kuldigā vajag FBI no amerikas.... :D — Paši vainīgi (@Pashi_vainigi) 14 мая 2019 г.

Vai es saprotu pareizi, ka ir pagājušas 4 dienas kopš uzņēmējam Kuldīgā ir nodedzinātas četras automašīnas, bet no pilsētas vadības nav neviena oficiāla paziņojuma/komentāra? Cc: @kurzemnieks_K — Kristaps Petersons (@petersoon111) 15 мая 2019 г.

