Tramps vizītes laikā nosauca princesi Keitu par "skaistu", bet ko gan viņa bija uzvilkusi?
ASV prezidents Donalds Tramps šodien Lielbritānijā tikās ar valsts līderiem un izteica komplimentu Velsas princesei Keitai.
Vindzoras pilī karalis Čārlzs III uzņēma Trampu. ASV prezidentam par godu tika sarīkots grezns bankets. Notiks arī izbrauciens karietēs, bet ceturtdien Tramps tiksies ar premjerministru Stārmeru valdības vadītāja lauku rezidencē.
Vienā brīdī Tramps esot princesi Keitu uzrunājis, sakot, ka viņa ir "tik skaista", kad viņa un princis Viljams sagaidīja ASV līderi Vindzoras pilī. Velsas princeses Keita Midltone ir uzvilkusi bordo krāsas kleitu, pie tās strādājusi Londonā dzīvojošā Jaunzēlandes modes dizainere Emīlija Vickstīda (Emilia Wickstead). Viņas cepuri veidojusi Džeina Teilore (Jane Taylor), vēsta "Sky News".
Savukārt Lielbritānijas karaliene Kamilla šodien ir uzvilkusi zilā safīra krāsas kleitu, bet pa virsu uzvilkusi dizaineres Fionas Klēras (Fiona Clare) mēteli. Uz galvas viņai ir Filipa Trīsija (Philip Treacy) cepure. Visu komplektu papildina safīra un dimanta piespraude, kā arī baltie cimdi.
Tramps ir pirmais ASV prezidents, kas uzaicināts divās valsts vizītēs. Iepriekšējā pilnvaru termiņa laikā 2019.gadā viņu uzņēma karaliene Elizabete II.
Tiesa, britu sabiedrība valsts vizītes gaitā tiek turēta krietnā atstatumā no Trampa. Vizīte notiks aiz slēgtām durvīm un stingrā apsardzē.
Trešdien Londonā tiek rīkota plaša pret Trampu vērsta demonstrācija, bet jau otrdienas vakarā protestētāji uz Vindzoras pils torņiem projicēja Trampa un notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna attēlus.
Stārmera valdība cer uzturēt Trampa labvēlību, neraugoties uz viņa neprognozējamību visās jomās, sākot ar tarifiem un beidzot ar Ukrainu un Gazu.