Visā valstī sestdien ar lielākām vai mazākām atraktīvām un jautrām atrakcijās tiks atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena – būs gan koncerti un teātra izrādes, gan rotaļas un sporta sacensības. Arī divi lieli gadatirgi – Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus Brīvdabas muzejā un kolekcionāru un antikvariāta cienītāju saiets Ikšķilē. Bet Rēzeknes „Gorā” uzstāsies vienas no pasaulē izcilākajām koncertzālēm – Amsterdamas "Concertgebouw" – džeza orķestris „Jazz Orchestra of the Concertgebouw” kopā ar dziedātāju Madelini Bellu, atskaņojot koncertprogrammu „Tribute to Ray Charles and Stevie Wonder” ar Reja Čārlza un Stīvija Vondera labākajām dziesmām.



Daudz jaunumu arī izstāžu zālēs. Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” Rīgas Fotogrāfijas biennāles ietvaros varam redzēt trīs laikmetīgās fotoizstādes, kas stāsta par Attēla rezolūciju, Pēterbaznīcā izstādītas Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 2018. gada galvenās balvas ieguvēja - mākslinieka Jāņa Plivdas un viņa draugu darbi, Jūgendstila muzejs savu desmit gadu jubileju atzīmē ar īrisu izstādi, bet Čaka muzejā – dzīvokli atzīmē Niklāva Strunkes 115. jubileju. Savukārt Kuldīgā redzami Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas dārgumi - Johana Kristofa Broces (1742-1823) zīmējumi. Un vēl:

Sestdien, 1. jūnijā, Rīgā: Taktilās glezniecības darbnīca Eiropas Savienības mājā; Amherstas koledžas kora (ASV) koncerts Pēterbaznīcā; koncerts „Balsu pavasaris. Ešenvalds. Sibēliuss. Monteverdi” Jāņa baznīcā; bērnu aizsardzības dienai veltīts koncerts „Ziedošais pavasaris” Marijas Magdalēnas baznīcā Vecrīgā; improvizācijas teātra izrāde “Evakuācija” „Happy Art museum” telpās “Galleria Riga”; koncerts “Lai skan DEJA” VEF kultūras pilī; starptautiskais skaistumkonkurss sievietēm Maskavas namā; urbānās kultūras un eSporta festivāls “HyperTown RIX” Ķīpsalas hallē; „Par tēviem” Nacionālajā teātrī; Cirks uz ūdens Ēbeļmuižas parkā Ziepniekkalnā; „Bīstamie sakari” Dailes teātrī; „Turandota” Nacionālajā operā.

Ārpus Rīgas: ekofestivāls „Tuvāk DABAI” Jasmuižas parkā (Preiļu novada Aizkalnē); Slocenes stāsts Šlokenbekas muižā; Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts „Franču un itāļu neoklasicisms” Rundāles pilī; koncertzāles „Cēsis” piecu gadu jubilejas koncerts; Daugavpils Šmakovkas muzeja trīs gadu jubileja; Vidzemes Augstskolas Atvērto durvju diena Valmierā; Saldus novada svētki; Rojas novada svētki; Vislatvijas ūdens tūristu saiets „Lielais plosts” Krāslavas novada Piedrujā; Mūzikas svētki “Mirklis Balvos”; skrējiens “Zilonis Babītē” un Rododendru nakts rapsodija stādaudzētavā “Babīte”; koncerts „Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā” Talsos;

Starptautiskais Diksilendu mūzikas festivāls Limbažu novada Umurgā; Deju kolektīvu sadancošanās „Mēs ciemiņus gaidīdami” Mūrmuižas estrādē Beverīnas novadā; Vasaras sezonas atklāšana Preiļu Parka estrādē; Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētki; latviešu - igauņu dziesmu dienu „Kroņu pinējs” Valkā; Jaunpils novada svētki.

Svētdien, 2. jūnijā, Rīgā: koncerts „Ave Maria” Jāņa baznīcā; urbānās kultūras un eSporta festivāls “HyperTown RIX” Ķīpsalas hallē; “Mazais princis” un “Slavenais pīlēns Tims” Leļļu teātrī; Cirks uz ūdens Ēbeļmuižas parkā Ziepniekkalnā; Valmieras teātra izrāde “Videzmnieki” Dailes teātrī; “Antigone” Nacionālajā teātrī; „Antonija # Silmači” Nacionālajā operā; “Klubs Paradise” “Dirty Deal Teatro”.

Ārpus Rīgas: Kurzemes mūzikas skolu audzēkņu ērģeļmūzikas koncerti pulksten 10.00 – Aizputes luterāņu baznīcā un pulksten 17.00 – Klosteres luterāņu baznīcā Kuldīgas novada Turlavas pagastā; Daugavpils Svētā Pētera ķēdes katoļu baznīcā svētku dievkalpojums “Veltījums pilsētai”; Jaunauces pils (Saldus novadā) dārza svētki; svētki „Babītes novadam 10”; kulturālas brokastis pie Baldones kultūras nama; Jaunpils novada svētki; Restauratoru un kolekcionāru saiets Ikšķilē; duets “Sandra” Jelgavas kultūras namā; “Meža meitas” Valmieras teātrī.