"Aeroflot" lidmašīna no Rīgas uz Maskavu virs Rēzeknes strauji zaudē augstumu un spiesta atgriezties

Lidosta saņēmusi ziņojumu no lidmašīnas par tehniskām problēmām un tā nolaižoties tika sagaidīta pēc augstākajām drošības prasībām. Lidojumu izsekošanas portālā "flightaware.com" pieejamā informācija liecina, ka lidmašīna no Rīgas uz Maskavu izlidoja plkst.14.25, bet aptuveni virs Rēzeknes tā strauji samazināja augstumu no 10 kilometriem līdz trim kilometriem, apgriezās un devas atpakaļ uz Rīgu.

