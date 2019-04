Latvijā sāk ražot degvīnu ar marinētu gurķīšu, mārrutku un citām interesantām garšām

“Moskovskaya ir viens no senākajiem krievu degvīna zīmoliem pasaulē, tomēr tas nenozīmē, ka tas nevar mainīties līdzi laikam. Pat veidojot ko jaunu un nebijušu, zīmols saglabā uzticību Krievijas mantojumam un tradīcijām. Tirgus mainās, patērētāju paradumi un vēlmes mainās; kā atbildi mēs piedāvājam jaunu un mūsdienīgu produktu. Tajā atbalsojas senās degvīna un uzlējumu veidošanas tradīcijas, kas bagātinātas ar Austrumeiropai raksturīgajām zālītēm un garšvielām. Dažiem šis būs pārsteidzošs jaunums, dažiem – jau sen gaidīts dzēriens,” komentē Moskovskaya Vodka globālais zīmola direktors Renatas Alekna.

Latvijas balzams vecmeistars un Moskovskaya Infusion receptūru meistars Jānis Mažis iedvesmojās no tā, kā degvīns tika baudīts tā izcelsmes valstī Krievijā: kopā ar uzkodu jeb zakusku – rupjmaizi ar speķa šķēli vai biežāk marinētu gurķīti, kas arī kļuva par iedvesmu marinētu gurķīšu un diļļu uzlējumam. Degvīns ar mārrutkiem jau izsenis bijis iecienīts veids, kā baudīt šo stipro dzērienu. Savukārt dzērveņu morss, iespējams, ir pati populārākā piedeva jeb kompliments degvīnam. Dzērvenes gadiem tika izmantotas uzlējumu veidošanai, vēl biežāk – dzērveņu sula tika jaukta kopā ar leģendāro dzērienu vai uzdzerta pēc degvīna glāzītes iztukšošanas. Tā kā ingvers kļūst arvien populārāks mūsdienu virtuvē un arī kā dzērienu sastāvdaļa, degvīna cienītāji, kas nobaudīs Moskovskaya ingvera un laima versiju, pamanīs pasaulsslavenā kokteiļa Moscow Mule bagātīgo un svaigo garšu.

“Daudzas no šīm autentiskajām garšām tagad būs pieejamas arī Moskovskaya Infusion jaunajā klāstā,” skaidro Renatas Alekna. Jaunie degvīna uzlējumi pildīti puslitra pudelēs 32% stiprumā, un jau tagad ir pieejami visās Baltijas valstīs, mazliet vēlāk – Itālijā, Ukrainā, Spānijā, Grieķijā, Armēnijā, Gruzijā, Amerikā, Anglijā un Austrālijā.

Moskovskaya Vodka ir labi zināms degvīna zīmols Eiropā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, Āzijā, Klusā okeāna reģionā, kā arī Kanādā un Meksikā. Zīmols turpina saņemt industrijas nozīmīgākās medaļas prestižākajos alkoholisko dzērienu konkursos, kopš pašmāju Amber Beverage Group iegādājās autentisko Krievijas zīmolu 2015. gadā. Arī viens no lielākajiem un ietekmīgākajiem medijiem Anglijā, laikraksts The Independent, augsti novērtējis zīmolu, nosaucot Moskovskaya par vienu no labākajiem Krievijas degvīniem un kā vienu no autentiskākajiem “krievu izskata” degvīniem.

