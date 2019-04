Tamužs jau atkārtoti apgalvoja, ka apsūdzība ir pamatota ar viņa biznesa partnera, "Eco Baltia grupa" valdes priekšsēdētāja Māra Simanoviča "sacerētu apmelojumu", kuru viņš pirms gada sagatavojis un iesniedzis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).

"Šie apmelojumi ir pilnībā safabricēti, tādēļ es pat nevaru atzīt vai neatzīt savu vainu. Vienkārši tādas vainas jau nav," uzsvēra Tamužs. Simanovičs jau pērn noliedza šos Tamuža apgalvojumus. "Neesmu rakstījis nekādus iesniegumus KNAB. Cik ir zināms no publiski pieejamās informācijas, KNAB krimināllietu sācis 2016.gadā pēc Ilmāra Poikāna jeb Neo iesnieguma," uzsvēra Simanovičs.

"Eco Baltia grupas" mārketinga un korporatīvās komunikācijas vadītājs Armands Utināns sacīja, ka kriminālprocess pret Tamužu tika ierosināts neatkarīgi no uzņēmuma. Viņš norādīja, ka par sākto procesu uzņēmuma vadība uzzināja no masu medijiem. Pēc tam uzņēmums un Simanovičs ir sniedzis KNAB visu pieprasīto informāciju un joprojām ir gatavi sadarboties ar tiesībsargājošajām instancēm, ja tas būs nepieciešams.

No KNAB un Tamuža sniegtās informācijas izriet, ka līgumi par konsultācijām savulaik noslēgti starp pašreizējā Saeimas deputāta Ata Zakatistova (KPV LV) uzņēmumu "Per capita" un kompāniju no "Eco Baltia" koncerna. Tamužs ir "Eco Baltia" padomes priekšsēdētājs un 16,68% akciju īpašnieks. Tik pat akciju pieder Simanovičam, kurš vada SIA "Eco baltia grupa". KNAB ieskatā nekādas konsultācijas Zakatistovs Tamužam nav sniedzis.

Tamužs piebilda, ka tālākās juridiska rakstura darbības plāno viņa advokāts Mārtiņš Kvēps, tādēļ nevar komentēt jautājumus par lēmumu pārsūdzēšanu un tamlīdzīgas juridiskas nianses.

Tāpat Tamužs norādīja, ka kopš 2018.gada 21.jūnija, kad tika ievietots aizturēšanas izolatorā, ir pagājis gandrīz gads. Viņš uzsvēra, ka vienīgā izmaiņā šajā lietā ir tāda, ka tagad vairāk netiek apsūdzēts par korupciju, bet gan par sava uzņēmuma apkrāpšanu, kuras rezultātā neesot guvis nekādus materiālus labumus.

"Manuprāt, tas viss liekas absurdi. Tāpat es nesaprotu, kādēļ šādu saimnieciska rakstura iespējamu noziegumu izmeklē KNAB un sevišķi svarīgu lietu prokurors, bet neesmu jurists, iespējams, ka tam visam ir kāds pamatojums," teica Tamužs.

Jau ziņots, ka Ģenerālprokuratūra jau nolēmusi Tamužu saukt pie kriminālatbildības par krāpšanu lielā apmērā, savukārt attiecībā uz Zakatistovu izmeklēšana turpinās, jo nepieciešams veikt papildu izmeklēšanas darbības pirms lēmuma pieņemšanas.

Arī Zakatistovs noliedzis vainu saistībā ar iespējamo apsūdzību krāpšanā. Viņš norādīja, ka nav iesaistīts krāpšanā un ka ir tikušas sniegtas konsultācijas, bet sīkāk nestāstīja, ko tieši ir konsultējis.

KNAB infografikā norādīts, ka izmeklēšanas laikā konstatēts, ka krāpšana, iespējams, izdarīta juridiskās personas interesēs. Šajā lietā sākts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai. Krimināllikumā teikts, ka uzņēmumam tiesa var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli, ja nodarījumu juridiskās personas interesēs izdarījusi fiziskā persona, rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas loceklis. Likumā paredzēti četri piespiedu ietekmēšanas līdzekļi - likvidācija, tiesību ierobežošana, mantas konfiskācija un naudas piedziņa.

No KNAB infografikas secināms, ka pirms 2016.gada 1.jūnija Zakatistovs vienojies ar Tamužu par naudas izkrāpšanu no "Eco Baltia". Tāpat no vizuālā materiāla noprotams, ka Tamužs maldinājis šī uzņēmuma amatpersonas par Zakatistova konsultāciju nepieciešamību. 2016.gada pavasarī Tamužs paziņojis koncernā ietilpstošajam uzņēmumam "Eco Baltia grupa", ka vēlas nolīgt Zakatistovu stratēģisku konsultāciju sniegšanai personīgi viņam kā padomes priekšsēdētājam.

Toreiz tika vēstīts, ka pēc Tamuža norādījuma ticis noslēgts līgums starp šo koncernā ietilpstošo uzņēmumu un SIA "Per capita" par konsultāciju sniegšanu. KNAB infografikā ietvertais vizuālais materiāls ļauj noprast, ka juridiska persona un Tamuža uzņēmums Zakatistova personā 2016.gada 1.jūnijā noslēdza līgumu par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu juridiskai personai - faktiski Tamužam. Līgums atkārtoti noslēgts arī 2016.gada beigās, faktiski pagarinot iepriekš noslēgto līgumu.

Tāpat no KNAB izplatītā vizuālā materiāla noprotams, ka no 2016.gada 1.jūnija līdz līdz 2017.gada 1.jūnijam juridiska persona, uzticoties Tamužam, kopumā pārskaitījusi 26 620 eiro par līgumos noteiktajām konsultācijām, kuras, kā esot konstatēts izmeklēšanā, netika sniegtas. Uzņēmums atbilstoši līguma prasībām un SIA "Per capita" piestādītajiem rēķiniem pārskaitīja naudas līdzekļus un pievienotās vērtības nodokli uz SIA "Per capita" bankas kontu līdz brīdim, kad masu saziņas līdzekļos parādījās ziņas par partijas "KPV LV" līdera Artusa Kaimiņa, Zakatistova un Tamuža sarunām, kurās Zakatistovs paziņoja, ka saņem no Tamuža 2000 eiro mēnesī.

KNAB vēl aizvien turpina izmeklēšanu kriminālprocesā, kurā par nelikumīgu partijas "KPV LV" finansēšanu iepriekš aizdomās turētā statuss bija piemērots 13.Saeimas deputātam Kaimiņam. Iepriekš tāds statuss šajā lietā bija piemērots arī Zakatistovam un Tamužam, taču patlaban nav izdevies noskaidrot, vai abām personām joprojām piemērots šāds statuss.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" apliecināja, ka izdalītajā kriminālprocesā joprojām notiek izmeklēšana pret "vēl vienu fizisku personu". Neko plašāk par šo lietu Straume neminēja.