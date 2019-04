Komisijas sēde sākotnēji bija atklāta, un tās vadītājs Kaspars Ģirģens (KPV LV) aicināja iesaistītās puses sniegt viedokļus par to, vai auditā ietvertā informāciju būtu iztirzājama slēgtā vai atklātā formātā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš pauda viedokli, ka ziņojumā paustā informācija ir publiskojama, jo nesatur komercnoslēpumu. Turklāt "Rīgas satiksme" veicot sociālu funkciju un galvaspilsētā tam neesot neviens konkurents. "Mēs neredzam pamatu šī ziņojuma noslepenošanai," sacīja Muciņš.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš. (Foto: LETA)

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Vadims Faļkovs (S) norādīja, ka pašvaldība ierobežotas pieejamības statusu šim dokumentam noteikusi nav. To esot izdarījuši paši auditori, un pašvaldībai neesot pamata viņu norādījumus nepildīt.

Savukārt "Ernst&Young" pārstāvis Guntars Krols klātesošajiem skaidroja, ka šāda tipa ziņojumi uzņēmumu krīzes situācijās ir standarta procedūra. "Tās nav revīzijas vai auditi klasiskā to izpratnē, tādēļ tie nav atzinumi, kas būtu publiski pieejami. Šie ziņojumi satur komercinformāciju, kas apkopo būtiskākās uzņēmuma darbības jomas un atklāj līgumu nosacījumus ar piegādātājiem," skaidroja Krols, norādot, ka šāda tipa informācija esot jāsargā.

"Ernst&Young" pārstāvis Guntars Krols. (Foto: LETA)

Auditors norādīja, ka šos ziņojumus drīkst izmantot pats uzņēmums, kā arī to esot tiesības saņemt visām uzraugošajām iestādēm. "Taču, no profesionālā viedokļa raugoties, publicēt to nav pieļaujams. Tā ir vispārpieņemta prakse pasaulē," pauda Krols.

Arī viņa kolēģe Liene Cakare sacīja, ka ziņojumā ietverta informācija, ko "Rīgas satiksme" varētu izmantot potenciālajās tiesvedībās ar poļu uzņēmumu "Solaris Bus&Coach" un čehu uzņēmumu "Škoda". "Ziņojumā ir juridiskā analīze par tiem trim iepirkumiem, kurus patlaban izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Publiskojot to, būtu atņemtas iespējas efektīvi risināt līgumu izpildi un saistības," sacīja Cakare.

"Ernst&Young" juridisko pakalpjumu vadītāja Latvijā Liene Cakare. (Foto: LETA)

Cakare arī pauda viedokli, ka medijos izskanējusī informācija par auditā atklāto esot ļoti selektīva un virspusēji secinājumi bieži vien neatbilstot auditā ietverto secinājumu būtībai. Vienlaikus viņa norādīja, ka kompānijas veiktā izpēte ir tikai priekšizpēte un vairāki izgaismotie jautājumi prasot padziļinātu izpēti.

Uzklausot iesaistīto pušu viedokļus, komisija lēma sēdi turpināt slēgtā formātā.

Kā ziņots, auditorkompānijas "Ernst&Young" ziņojumā par situāciju "Rīgas satiksmē" konstatēti vairāku trūkumi uzņēmuma darbā, kā rezultātā pēdējo gadu laikā tam nodarīti desmitiem miljonu eiro lieli zaudējumi.

Sākotnēji komisijai "Rīgas satiksme" liedza iespēju ar ziņojumu iepazīties, aizbildinoties, ka auditori tam noteikuši ierobežotas pieejamības statusu. Komisija dokumentu prasīja iesniegt atkārtoti un ziņojuma nesaņemšanas gadījumā komisijas priekšsēdētājs bija iecerējis rosināt parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi, kas politiķa ieskatā nodrošinātu piekļuvi audita ziņojumam.

Audits komisijai tika iesniegts aprīļa sākumā.