Giels skaidro, kāpēc pieņēmis lēmumu amatā darbu neturpināt, akcentējot, ka izjutis lielu spiedienu laika posmā pēc nokļūšanas jaunajā amatā. Publicējam gramatiski rediģētu Giela tekstu:

"Gribu pateikties par to, ka atbalstījāt mani kā LTV valdes priekšsēdētajā amata kandidātu, un vēl joprojām uzsveru, ka manas zināšanas un kompetences lieti noderētu LTV stratēģijas izstrādē un realizācijā, bet saistībā ar lielo spiedienu, ko izraisījušas vairākas puses, labam menedžerim ir jāsaredz arī iespēja atkāpties, izvērtējot nākotnes perspektīvas. Gribu tikai visiem novēlēt turpināt cīnīties un tiekties uz augstāku mērķu sasniegšanu. Jāatzīst, ka neko nepametu pusratā – vēl joprojām turpināšu pilnveidoties, rast iespēju sevi pierādīt. Izvērtējot visus notikumus, kas bija vērsti pret mani kā pret personību nepamatotā formātā, bez jebkādas iespējas pierādīt pretējo, par ko liecina tas, ka tiek gan manipulēts ar žurnālistu neatkarīgo viedokli, gan arī ar NEPLP kā neatkarīgo institūciju, es atsaucu savu kandidatūru. Jāatzīst, ka šī mašinērijā, kura, kā izteicās Elita Veidemane, ir sniega bumba, patiesi nokauj jebkādas cerības vienam stāties pretī tik intensīvam spiedienam. Man ļoti žēl, ka ir radusies šāda bezkompromisa situācija, kurā esam nonākuši šobrīd. Minētā situācija tikai norāda uz to, ka viens nav racējs, vajag lielāku sabiedrības atbalstu pārmaiņām. Novēlu LTV turpmāk atrast spēcīgus profesionāļus, kas nāk no LTV iekšienes, un izaug, un pierāda, ka ir, kur augt un tiekties, jo potenciāla ir daudz, to es saskatīju visos aspektos," pauž Giels.

NEPLP vadītāja Ķezbere: nevēlamos valdes locekļus nolinčoja

Pret nevēlamajiem jaunieceltajiem LTV valdes locekļiem bija notikusi bezprecedenta "linča tiesa", uzsvēra Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) vadītāja Dace Ķezbere.

Ķezbere uzsvēra, ka pēc LTV valdes locekļu iecelšanas notikušais parādīja, ka atsevišķi politiķi ir gatavi iet pāri jebkurai robežai, - kā attiecībā uz likumā noteiktu neatkarīgu institūciju suverēnu lēmumu pieņemšanu, tā arī attiecībā uz sabiedrisko mediju iekšējiem procesiem.

Ķezbere tāpat norādīja, ka "robeža starp politisko varu un mediju varu ir tikusi pārkāpta, pret nevēlamajiem pretendentiem uzsākot bezprecedenta "linča tiesu" un spiedienu uz neatkarīgu iestādi ar vienīgo mērķi - panākt sev vēlamo rezultātu".

Kā ziņots, par LTV valdes priekšsēdētāju ieceltais Einārs Giels, kurš iepriekš strādāja par mārketinga tirgus datu analītiķi Latvijas farmācijas kompānijā "Olainfarm", nolēmis atteikties no sava amata. No amata atteikusies arī nesen ieceltā LTV valdes locekle digitālās attīstības un satura jautājumos iecelt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) iepriekš aicinājusi NEPLP atcelt lēmumu par LTV valdes locekļu apstiprināšanu un izsludināt atkārtotu konkursu. LŽA uzskata, ka NEPLP izraudzītie jaunie valdes locekļi pēc būtības neatbilst konkursa nosacījumiem un augstajām amata prasībām. "Izraudzītajam valdes priekšsēdētājam nav nekādas vērā ņemamas vadības pieredzes, bet par satura attīstību atbildīgajai valdes loceklei nav pieredzes mediju darbā, ko pati padome iepriekš atzina par noteikti nepieciešamu," pauda asociācijā.

Jaunā konservatīvā partija paziņojusi, ka Mediju politikas apakškomisijai prasīs anulēt LTV valdes konkursa rezultātus, kā arī aicinās izvērtēt NEPLP darbības likumību, izraugoties LTV valdes locekļus. Savukārt "Jaunā Vienotība" paziņoja, ka NEPLP rīkotajā LTV valdes konkursā saskatāms likuma pārkāpums. Citi politiķi gan norādījuši, ka Saeimai nav tiesību lemt par LTV valdes konkursa rezultātiem.

Aicinājumu pārskatīt konkursa rezultātus pauda arī LTV, kā arī televīzijas kanāla TV3 raidījuma "Nekā personīga" komanda.

LŽA: NEPLP pēdējo piecu mēnešu laikā pret sabiedriskajiem medijiem ir rīkojusies bezatbildīgi

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pēdējo piecu mēnešu laikā pret sabiedriskajiem medijiem, kā arī Latvijas informatīvo telpu, ir rīkojusies bezatbildīgi un apdraudoši, atzina Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valdes priekšsēdētāja Ivonna Plaude.

Viņa uzsvēra, ka LŽA uztur savu prasību atcelt lēmumu par Latvijas Televīzijas valdes locekļu apstiprināšanu un izsludināt atkārtotu konkursu, jo NEPLP izraudzītie jaunie valdes locekļi pēc būtības neatbilst konkursa nosacījumiem un augstajām amata prasībām.

Plaude norādīja, ka NEPLP rīcība - iecelt Latvijas Televīzijas valdē nekompetentus cilvēkus, kuriem nav izpratnes par mediju politiku, žurnālistiku un sabiedriskā mediju nozīmi - ir uzskatāma par nepieļaujamu demokrātiskā valstī.

"Tāpat ir skaidri redzams, ka mediju vide nespēj pieņemt NEPLP lēmumu - Latvijas Televīzijas valdē nelikumīgi ieceltus cilvēkus. Nevienam Latvijas Televīzijas konkursa uzvarētājam nav atbilstoša pieredze, kas atbilstu konkursa nolikumam," atzīmēja Plaude.

Viņa piebilda, ka NEPLP savas augstprātības dēļ ir pierādījusi, ka nespēj veikt atbildīgu darbu attiecībā pret sabiedriskajiem medijiem un Latvijas informācijas telpu. Plaude atzīmēja, ka LŽA prasību par Latvijas Televīzijas valdes amatu konkursa rezultātu atcelšanu ir nosūtījusi ģenerālprokuratūrai un Valsts prezidentam.