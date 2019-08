Atrast šo ēstuvi nebūt nav sarežģīti – tā ir ierīkota pašā Mārupes centrā, tieši aiz Mārupes novada domes ēkas.

Līdz tai var ērti (aptuveni 15 minūšu laikā nesastrēguma stundā) nokļūt ar taksometru, aptuveni 20 minūšu laikā ar 25. maršruta autobusu (apstājas pie domes) vai arī aizmīties ar velosipēdu, ja morāles normas diktē, ka to garšīgo, burgeru vispirms ir jānopelna.

Deviņdesmito gadu aktualitāte

Tuvojoties kafejnīcai, pamanām izkārtni, uz kuras, gluži kā seriāla sākumā, redzams logo “Friends”. Logus rotā kolorītā, taču pietiekami noslēpumainā seriāla varoņa, baristas Guntera kafejnīcas “Central Perk” logo. Sākums labs.

Šo logo īstiem deviņdesmito gadu bērniem būtu jāspēj atpazīt pa gabalu. (Foto: Jauns.lv)

Iekšā mūs satiek “Friends Cafe” idejas autori – Iveta Karele un Edgars Karelis. “Konstatējām, ka nekur nav šādas kafejnīcas, un nodomājām – kāpēc nepamēģināt. Mīkstie dīvāni, attiecīgs noformējums un arī paši esam tādi, kā viņi,” skaidro Iveta, piebilstot, ka seriāls ar tā šobrīd aktuālajām deviņdesmito gadu noskaņām ir īpaši mīļš arī viņai un Edgaram.

Kafejnīcas saimniece Iveta Karele. (Foto: Jauns.lv)

Uz restorāna tāfeles – dienas citāts: “I’m full and yet I know if I stop eating this I’ll regret it. (“Esmu pieēdies, taču zinu – ja apstāšos – nožēlošu”)” To, kā zināms, sērijā “The One With All The Cheesecake”, runājot par gardām siera kūkām, teica Čandlers.

Motivācijas citāts no paša Čandlera Binga. Kvēlākie fani zinās teikt, ka šis tika pateikts 7. sezonas 11. sērijā ar nosaukumu "The One With All The Cheesecakes". (Foto: Jauns.lv)

Vietējie jauno, nelielo ēstuvi jau ir paguvuši iemīlēt, un arī saimniece atzīst, ka darba, īpaši vakaros, netrūkst.

Nelielie izmēri arī esot izdzīvošanas stratēģijas pamatā – balanss starp pieprasījumu un spēju kvalitatīvi apkalpot.

Gavēņa laikā iecienīts vegāniskais karijs

Aplūkojot pie galdiņiem notiekošo, secinām, ka īpaši iecienīts izskatās vistas WOK un karijs.

Gavēņa laikā šie tik tiešām esot iecienīti ēdieni, apstiprina ēdamzālē pārtvertais šefpavārs Ralfs: “Rīsi ar turku zirņu kariju kokosa pienā un zaļumiem – vegānisks un gada laikam tematiski atbilstošs. Vistas WOK mums arī regulāri ir topa augšgalā.”

Šos ēdienus arī pasūtām, taču Edgars iesaka, ka būtu jānogaršo arī dubultais burgers.

Gaidot maltīti konstatējam, ka šajā ēstuvē ir gana interesants dzērienu klāsts – dažādi, ne visu ieraugāmi viskiji un pats labākais – dzirkstošais vīns no Šampaņas “Salon Blanc de Blancs” (2002) uz ledusskapja.

Tā viena ar kariju, vistu un burgeru

Pirmais galdā tiek celts jau aprunātais vistas WOK. Tas ir pasniegts gaumīgā, pastas ēdienam piemērotā traukā un patīkami svaigs. Karijs tiek kameras operatoram, kurš to atzīst par labu esam.

Ērti un mājīgi. Ēst pasniedz paši saimnieki. (Foto: Jauns.lv)

Taču īstais kārums Tomam, kurš diezgan pārliecināti sevi dēvē par burgeru pazinēju, ir lielais, dubultais burgers ar liellopa gaļu. Kvalitatīvas esot gan maizes daiviņas, gan arī sastāvdaļas, īpaši izkausētais siers.

Rezultātā “Friends Cafe” piesaka sevi gan kā ideāla vieta vieglām biznesa pusdienām, gan arī kārtīgam našķim brīvdienās.

Pasūtītais un izmaksas:

Ēdieni:

Vistas WOK - 3,90 eiro

"Friends" karijs - 4,90 eiro

Dubultais burgers (liellops) - 6,90

Ja arī jums, dārgie lasītāji, ir kādas dikti iecienītas vietas, kurās mēdzat sevi palutināt un ar kuru precīzām koordinātēm labprāt padalītos, droši rakstiet uz kasjauns@kasjauns.lv ar tēmu: “Te var labi paēst”!