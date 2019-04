Policisti, izmantojot dienesta transportlīdzekļa speciālās skaņas un gaismas signāla bākugunis, kā arī skaļruni, vairākkārt izteica prasību apturēt transportlīdzekli, taču vadītājs ignorēja policijas darbinieku likumīgās prasības un uzsāka bēgšanu.

Transportlīdzekļa vadītājs bēga no Grobiņas līdz pat Liepājai pa Slimnīcas ielu, kur braukšanas ātrums sasniedza jau 200 kilometrus stundā. Bēgot tika radītas vairākas bīstamas situācijas, tāpēc, lai apturētu motociklistu, Slimnīcas ielā policijas darbinieki to apdzina un nobloķēja ceļu, līdz izdevās aizturēt vadītāju.

Noskaidrots, ka motociklu vadījis 1993.gadā dzimis vīrietis. Šobrīd saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 30.panta 1.daļu, vadītājam ir piemērots transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par atļautā braukšanas ātruma motociklistam draud naudas sods no 540 līdz 680 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību konfiskācija uz divpadsmit mēnešiem.

Vīrietis ir pārkāpis arī ceļu satiksmes noteikumus – apturēt transportlīdzekli, ja policijas darbinieks dod norādījumu. Par to piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Valsts policija aicina vadītājus nebūt pārgalvīgiem un atcerēties, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, kā arī citu ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošana apdraud ne tikai paša transportlīdzekļa vadītāja, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību un veselību.