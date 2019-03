Kārtējais Amerikas latviešu kongress notiks 3.maijā Denverā

3.maijā kongress norisināsies no plkst.9 līdz 17. Savukārt vakara pasākumā Kolorādo Latviešu kultūras centrā piedalīsies rakstnieks Kārlis Vērdiņš un mūziķis Jānis Ozoliņš. Arī 4.maijā kongress norisināsies no plkst.9 līdz 17. Tikmēr vakarā plānots svinīgs kongresa bankets un balle viesnīcā, kurā spēlēs vietējā mūzikas grupa "Jūrmalnieki". 5.maijā kongress notiks no plkst.9 līdz 12. Kongresā piedalīsies arī EP deputāte Sandra Kalniete (JV), uzņēmējs Jānis Bergs un žurnālists Pauls Raudseps.

