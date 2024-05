Padomju bumbvedēji gandrīz pilnībā iznīcina Rēzekni: maz zināmās kara lappuses. FOTO

Pirms 80 padomju kara lidmašīnu mestās bumbas no zemes virsas noslaucīja teju visu Rēzekni. 1944. gada Lieldienu nedēļas naktī – no Zaļās ceturtdienas un Lielo piektdienu, no 6. uz 7. aprīli - padomju aviācija veica uzlidojumus tolaik vācu okupētajai Rēzeknei. 11 bombardēšanas uzlidojumu laikā nopostīja apmēram 80% Rēzeknes apbūves.