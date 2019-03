Aptuveni divas trešdaļas jeb 68% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem šogad plāno svinēt 8.martu jeb Starptautisko sieviešu dienu. Salīdzinot ar pagājušajā gadā veikto pētījumu, šogad būtiski ir pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri ir norādījuši, ka noteikti plāno svinēt Starptautisko sieviešu dienu - šādu viedokli paudušo iedzīvotāju īpatsvars pieaudzis par pieciem procentpunktiem, sasniedzot 36%.

8.marta svinēšanas plāni ir zināmā mērā saistīti ar iedzīvotāju vecumu. Jaunieši vecumā līdz 30 gadiem retāk atzīst, ka plāno atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu (65%), savukārt iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 60 gadiem biežāk grasās svinēt šos svētkus (no 69% līdz 71% šī dzīves posma dažādās vecumgrupās).

Arī sievietes nedaudz biežāk nekā vīrieši šogad plāno atzīmēt šo dienu - 73% sieviešu pretstatā 65% vīriešu.

Teju visas aptaujātās sievietes jeb 94% Latvijas sieviešu vecumā no 18 līdz 60 gadiem 8.martā priecātos par saņemtiem apsveikumiem, ziediem vai kādām citām dāvanām. Arī vairākums vīriešu jeb trīs no četriem Latvijas vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem (73%) šogad plāno 8.martā apsveikt sev kādu īpašu sievieti vai sievietes, dāvināt ziedus vai kādas citas dāvanas.

Aptauja veikta laikā no 2019.gada 26. līdz 28.februārim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem.

Pērn Latvijā dzīvoja 1,045 miljoni sieviešu

Pērn Latvijā dzīvoja 1 044 565 sievietes un 889 814 vīrieši, proti, valstī no visiem iedzīvotājiem 54% ir sievietes, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2018.gadu.

Šodiena, 8.marts, tiek atzīmēts kā Starptautiskā sieviešu diena, kas tiek atzīmēta arī kā Sieviešu solidaritātes diena. "Mūsdienās šī ir diena, kad svinam sieviešu sasniegumus izglītībā, karjerā, savas lomas un personības apzināšanā, vienlīdz saprotot, cik daudz darba vēl jāiegulda dzimumu līdztiesības un vienlīdzības jomā," aģentūrai LETA norādīja Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Ieva Bērziņa.

Viņa stāstīja, ka vēsturiski 8.marts ticis dažādi ideoloģiski interpretēta. Starptautisko sieviešu dienu pirmoreiz svinēja 1911.gadā, bet Apvienoto Nāciju Organizācija to atzina 1975.gadā.

LM par godu Starptautiskajai sieviešu dienai apkopojusi būtiskus statistikas un pētījumu datus, kas ļauj novērtēt un salīdzināt, kāda ir sieviešu un vīriešu situācija Latvijā no vienlīdzīgu iespēju un tiesību aspekta, parādot gan pozitīvas izmaiņas un tendences, gan atklājot jaunus izaicinājumus, kas liek mērķtiecīgāk plānot un īstenot pasākumus, lai uzlabotu, īpaši, sieviešu situāciju, bet neaizmirstot arī par vīriešiem.

Saskaņā ar LM sniegto informāciju sieviešu vidējais dzīves ilgums ir 79,6 gadi, bet vīriešu - 69,8 gadi.

Tikmēr sieviešu un vīriešu nodarbinātības rādītāji liecina, ka 2018.gadā bija nodarbināts 61,7% sieviešu un 67,7% vīriešu vecumā no 15 līdz 74 gadiem. 29% Latvijas sieviešu ieņem vadošus amatus, un trešā daļa no visiem Latvijā esošajiem uzņēmumiem pieder sievietēm. Attiecībā uz amatiem - 30,2% no visiem Latvijas uzņēmumiem vadošus amatus ieņem tieši sievietes.

Latvijā augstākā izglītība ir 35,6% sieviešu un 22% vīriešu. Sieviešu īpatsvars Latvijas augstskolu absolventu vidū 2018.gadā bija 63,5%. Vienlaikus tikai 6% sieviešu nodarbojas ar dabaszinātnēm, tehnoloģiju attīstību un inženierzinātni.

LM noformēja, ka darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem 2017.gadā bija 15,7%. Turklāt 2016.gadā sievietes saņēma par 15,4% mazāku pensiju nekā vīrieši. Nabadzības riski pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas apdraud pusi jeb 49,8% Latvijas sieviešu un pēc 75 gadu sasniegšanas tie pieaug līdz 56,6%.

Sievietes ir proporcionāli maz pārstāvētas arī augstākajos lēmumu pieņemšanas līmeņos, tostarp Latvijā lielāko uzņēmumu lēmējinstitūcijās, Latvijas bankas vadībā un citur. No visiem Saeimā ievēlētajiem deputātiem 31%, un tas vēsturiski ir augstākais sieviešu īpatsvars Latvijas likumdevējā.

Pērn vardarbībā cietušas 476 sievietes, no kurām 108 cietušas no vardarbības ģimenē, astoņas nogalinātas, un 34 gadījumos varmāka bijis laulātais.

Tikai 19% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā ir izplatīta diskriminācija pēc dzimuma.

