Jauns.lv jau rakstīja, ka pērn septembra beigās Pāvilostas ostā nogrima pirms vairāk nekā 70 gadiem būvētais dāņu zvejas kuģītis „Spurn”, kuru pirms pieciem gadiem iegādājās kādreiz skandalozais liepājnieks, par Liepājas šerifu dēvētais Luijs Fonteins, lai to pārtaisītu par izklaižu jahtu. Kuģis piesārņoja Sakas upi un par to Fonteinam piederošo uzņēmumu sauca pie administratīvās atbildības.

Dāņu mūziķim un uzņēmējam, savulaik par Liepājas šerifu dēvētajam Stīnam Lorensam (Luijam Fonteinam) ar darījumiem Latvijā neveicas. Aizpērn viņš pārdeva un “pa burbuli” nolaida sev piederošo viesnīcu Liepājā „Fontaine Royal Hotel”, bet tagad vairs nespēj krastā izvilkt grimstošu kuģi. (Foto: publicitātes foto/LEYA)

Tomēr “Spurn” joprojām sagādā galvassāpes pāvilostniekiem, raksta Lejaskurzemes laikraksts “Kursas Laiks”, kurš to nosaucis par “ostas bēdu bērnu”. Ar to tik galā ir grūti ne tikai tādēļ, ka Fonteins aizlaidies no Latvijas, bet arī tādēļ, ka vraks reģistrēts Dānijas, nevis Latvijas Kuģu reģistrā. Pāvilostas novada dome par saviem līdzekļiem kuģi izvilkusi no dzelmes un uzsēdinājusi uz grunts un nu cenšas no Fonteina piedzīt naudu par glābšanas darbiem.

Fonteins aizmucis aizmirstot kuģi Sakas upē. Ar viņu neizdodas sazināties

Cerības, ka absurdo situāciju ar Fonteina kuģi izdosies atrisināt ir mazas, teic Pāvilostas ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs: “Risinājumi ir, bet tie ir lēni. Kuģis tiek atzīts par vraku, bet, lai to izdarītu, ir vesels birokrātisko procedūru kopums”. Personiski sazināties ar Fonteinu ne Pāvilostas ostai, ne pašvaldībai nav izdevies. “jo viņš atrodas ārpus Latvijas un interesi par peldlīdzekli, ko savulaik bija iecerējis izmantot izklaides braucienu organizēšanai, neizrāda,” raksta “Kursas Laiks”.

Pašlaik kuģis uzsēdināts uz grunts Sakas upes kreisajā krastā, lai tam vairs nebūtu iespēju grimt. Pirms tam “kuģis grima pie peldošās piestātnes un piesārņoja ostu. Visu laiku bija jāuztraucas, ka tas notrūks, kaut arī bija piesiets, nogāzīsies šķērsām un nogrims pavisam, jo tur ir dziļš”.

Fonteina pārstāvjiem nav izdevies kuģi izdabūt krastā, līdz beidzot to veica Pāvilostas ostas pārvalde par saviem līdzekļiem. Naudu – ap 5500 eiro - šai glābšanas operācijai investēja Pāvilostas pašvaldība, kura nu vēršas pret dānim piederošo uzņēmumu “Fontaine. Ent.”, lai varētu naudu atgūt.

Bet tikmēr pašvaldība arī domā, ko darīt ar visu aizmirsto kuģi, bet risinājumam galu vēl neredz. Pāvilostas novada dome mēģinājusi peldlīdzekli atsavināt, lai ostas pārvalde būtu tiesīga to no ostas pārvest.

“Mēs nedrīkstam patvaļīgi rīkoties. Nedrīkstam izcelt svešu mantu, sazāģēt vai kaut kur aizvest,” “Kursas Laikam” neiepriecinošo situāciju apraksta ostas pārvaldnieks. Viņš netic, ka izdosies piespiest Fonteinu sadarboties, lai situāciju atrisinātu un ironiski piebilst: “Nekas jau traks nav, nemaz tik slikti kuģis neizskatās”.

Pa burbuli aiziet ne pirmo reizi

Latvijas Kuģu reģistrā šis pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados būvētais zvejas kuģītis, kuru Fonteins par 1000 eiro iegādājās Dānijā 2014. maijā un vēlējas pārtaisīt par izklaižu jahtu, ne pirmo reizi grimst. Latvijā kuģim uzlikts kuģošanas liegums, kas saistīts ar tā tehnisko stāvokli un aprīkojumu.

Saistītās ziņas Pāvilostā joprojām pusgrimis stāv uzņēmēja Fonteina kuģis Pāvilostā nogrimis ekstravagantā šovmeņa un uzņēmēja Fonteina kuģis. Viņa uzņēmumu sauks pie atbildības Liepājas ostā nogrimis Fonteina nopirktais zvejas kuģis. FOTO

Jau 2014. gada 6. decembrī „Spurn” nogrima Liepājas ostā, kad tas bija pietauvots kanālā pie Tramvaja tilta. Toreiz pēc vairākām dienām „Spurn” no ūdens tika izcelts, un 2015. gada janvārī tas aizkuģoja uz Pāvilostu, kur pēcāk tur palika pastāvīgā stāvēšanā. Pirmo reizi „Spurn” nogrimšanas iemesls bija meklējams kuģa vecajā virtuves telpas priekšgalā. Kaut arī virtuve bija demontēta, palika kāda caurule, kura netika izmantota, bet tieši tajā sals un ledus izdarīja savu darbu, kā rezultātā tā vairs nebija hermētiski noslēgta un ūdens naktī piepildīja kuģi. Tas daļēji nogrima, paliekot karājoties tauvās.



Latvijas Jūras administrācijas pārbraucienam uz Pāvilostu ar mērķi veikt kuģa remontu „Spurn” 2015. gada janvārī izsniedza vienreizēju kuģošanas atļauju. Bija paredzēts, ka Pāvilostā „Spurn” tiks izcelts krastā un tiks veikts pamatīgs tā remonts. Tomēr vērienīgi iecerētā peldlīdzekļa atjaunošana nenotika.