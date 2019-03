Barkovskis video paziņojumā "facebook.com" kā vienu no mērķiem darbam EP izvirzījis to, lai Eiropa no patērētājsabiedrības atkal kļūtu par izglītības un kultūras sabiedrību. Eiropas Savienībā (ES) par cienījamāko profesiju atkal ir jākļūst skolotājiem, kuri ir aizsargāti un pienācīgi atalgoti, teica Barkovskis. Politiķa ieskatā skolotāju atalgojumam ir jābūt pusei no EP deputāta atalgojuma. Barkovskis pieļauj, ka būs cilvēki, kas teiks, ka tas nav iespējams, bet viņš uzskata, ka tas ir iespējams, jo ES ir viena no lielākajām ekonomikām pasaulē.

EP deputāta kandidāts arī piedāvā reformēt Eiropas Komisiju, uzsverot, ka tā varētu "atgriezt ticību ES kā demokrātiskai un atbildīgai organizācijai". EP vēlēšanas notiks maija nogalē.