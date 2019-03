Laivu taisīšanas meistars no Grobiņas, Ainars Zingniks. (Foto: no privātā arhīva)

Meistars Kolkas centrā uzbūvē laivu lībiešiem

No Grobiņas uz Kolkas pagastu ceļu mērojusi lībiešu laiva. To pēc 20. gadsimta sākuma parauga uzbūvējis meistars Ainars Zingniks ar saviem palīgiem. No priedes un ozola darinātā laiva gan nekuģos, bet atradīsies pie jaunveidotā Lībiešu saieta nama.