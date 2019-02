Viņš pastāstīja, ka aizvadītajā nedēļā kopā ar deputātu Valteru Bergu (JKP) devies uz uzņēmumu, lai "pret parakstu" izmantotu iespēju iepazīties ar auditoru ziņojumu, taču viņiem šāda iespēja esot liegta. "Iepriekš uzņēmuma pagaidu valdes priekšsēdētājs Anrijs Matīss publiski solīja, ka, ja mēs atnāksim uz uzņēmumu un parakstīsimies par ziņojumā atklātās informācijas neizpaušanu, mums būs iespēja ar to iepazīties. Sagatavojušies rakt un pētīt devāmies uz "Rīgas satiksmi", bet tur Matīss mums atteica šo ziņojumu dot," skaidroja Ķirsis.

Vilnis Ķirsis. (Foto: LETA)

Matīss apstiprināja, ka deputāti bija atnākuši, taču ar ziņojumu pilnā apmērā viņiem nav ļauts iepazīties, jo tas satur informāciju, ko uzņēmums var izmantot tiesā, lai no bijušās valdes piedzītu uzņēmumam radītos zaudējumus.

"Ziņojums ir nosūtīts kapitāldaļu turētājam un, ja viņš ļaus ar to iepazīties - tas būs viņa lēmums, taču tas, protams, jāsaskaņo arī ar auditoriem. Es uzskatu, ka šajā ziņojumā ir tādas lietas, ko mēs varam izmantot tiesā. Ja šie argumenti nonāks atklātībā, tas var kaitēt uzņēmumam un mūsu iespējas uzvarēt tiesā var zust. Deputāti tika iepazīstināti ar to informāciju, ko ir atļauts zināt. Nekāds paraksts neatsver to, ka šādā veidā mēs varam zaudēt miljonus," sacīja Matīss.

SIA "Rīgas satiksme" pagaidu valdes priekšsēdētājs Anrijs Matīss. (Foto: LETA)

Iepriekš Rīgas domes notikušajā Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē valdes priekšsēdētājs solīja, ka "pret parakstu" deputāti varēs ar šo ziņojumu iepazīties, bet ar norunu, ka, ja informācija tiks izpausta, uzņēmums pret viņiem vērsīsies tiesā.

Lai risinātu radušos situāciju, JKP frakcija uzsākusi parakstu vākšanu, lai sasauktu Satiksmes un transporta lietu komitejas ārkārtas sēdi un pieprasītu Matīsa paskaidrojumus.

Saistītās ziņas Audits "Rīgas satiksmē" atklāj šokējošu ainu - no amatpersonām būtu jāpiedzen miljoni, uzskata Matīss "Delna" aicina publiskot ziņojumu par situāciju "Rīgas satiksmē" Ušakovs piesaistīs neatkarīgus ekspertus, lai izvērtētu iespējas vērsties pret bijušo "Rīgas satiksmes" valdi

Kā ziņots, neraugoties uz veiktajiem taupīšanas pasākumiem, nepieciešamā dotācija SIA "Rīgas satiksmei" šogad pieaugs vēl par 12 miljoniem eiro un varētu sasniegt 134 miljonus eiro.

Šādu secinājumu uzņēmuma vadība izdarījusi pēc auditorkompānijas "Ernst&Young" sagatavotā ziņojuma par situāciju galvaspilsētas uzņēmumā. Pēc Matīsa teiktā, ziņojums "ir ļoti kritisks" un tajā norādīta virkne pasākumu, kas jāveic, lai uzņēmums varētu turpināt funkcionēt.

Ieteikumi saistīti ar sadarbības partneru izvēli, pašizmaksu aprēķiniem un citiem procesiem. Vienlaikus auditori norādījuši, ka pēdējo piecu gadu periodā, bijušās uzņēmuma valdes vadībā, "Rīgas satiksmei" nodarīti desmitiem miljonu lieli zaudējumi.

"Zaudējumi nodarīti vairāku procesu rezultātā - izstrādājot budžetu, aprēķinot pašizmaksu, noslēdzot sadarbības līgumus, atgūstot parādus. Kaut vai līgums ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi" - tas vien mums mēneša laikā rada 600 000 eiro zaudējumus. Tāpat arī kompensācija no domes 2018.gadā pieprasīta par 11,6 miljoniem eiro mazāka nekā reāli nepieciešams un tā rezultātā uzņēmums strādā ar zaudējumiem. Šogad tie varētu būt aptuveni trīs miljonu eiro zaudējumi," skaidroja Matīss.

Komentējot to, ka atbildība par nesaimnieciskajiem lēmumiem būtu jāpieprasa un uzņēmuma iepriekšējās valdes, Matīss norādīja, ka šis lēmums ir uzņēmuma kapitāldaļu turētāja - Ušakova - pārziņā.

Lai izvērtētu, vai bijušajai uzņēmuma valdei ir iespējams pieprasīt atlīdzināt tās darbības laikā uzņēmumam nodarītos zaudējumus, Ušakovs lūgšot neatkarīgu ekspertu viedokli