"Reizēm sakām, ka alkoholisms ir izlaidība, taču pēc dziļākās būtības alkoholisms ir ārstējama slimība," izteicās Barča.

Viņa norādīja uz disciplīnas problēmām ilgstošajiem bezdarbniekiem. Proti, cilvēki, kuri ilgus gadus nav gājuši uz darbu noteiktā laikā, viņasprāt, saskarsies ar grūtībām, strādājot pilnu darba dienu.

Nodarbinātības valsts aģentūrā ir atbilstošas programmas un iespējas iesaistīties darba tirgū arī pēc ilgāka pārtraukuma. Taču, pēc Barčas teiktā, "zaudējot darbu, cilvēks apjūk" un problēmu risināt būtu jāsāk tieši tās saknē, nepieļaujot eskalāciju.

"Ne velti to [darba zaudēšanu] sauc par vienu no nopietnākajiem sociālajiem riskiem," teica Barča, norādot, ka pret to arī attiecīgi jāizturas.