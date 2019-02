Iepriekš TV3 raidījums "Nekā personīga" vēstīja, ka krimināllieta, kurā nesen tika aizturēts Vilnītis, ir saistīta ar kādas poļu firmas mēģinājumu Latvijā iegūt maksājumu iestādes licenci. Saskaņā ar "Nekā personīga" vēstīto, Vilnīti, advokāti Ievu Ramiņu un bijušo KNAB darbinieku Andreju Vasiļeviču policija tur aizdomās par kukuļa piesavināšanos. Izmeklētāji uzskatot, ka Polijā bāzēta kompānija maksājusi Vilnīša firmai 135 000 eiro, lai tā palīdz izkārtot licenci maksājumu iestādes darbībai, kas ļautu kompānijai sniegt pakalpojumus visā Eiropas Savienībā. Šādiem uzņēmumiem jāiziet stingra procedūra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā (FKTK).

Tomēr Polijas uzņēmums uzsvēra, ka tās meitasuzņēmums Latvijā SIA "GPN Data Latvia" noraida jebkādu saistību ar apšaubāmu vai pretlikumīgu darbību veikšanu.

Latvijas tiesībaizsardzības iestādes neesot vērsušās ne pie "GPN Data Latvija", ne pie tās mātes sabiedrības "GPN Data Europe" ar lūgumu sniegt informāciju augstāk minētā kriminālprocesa ietvaros, un par šāda kriminālprocesa esamību tām esot kļuvis zināms tikai no plašsaziņas līdzekļiem.

Polijas uzņēmumā skaidroja, ka 2016.gada novembrī "GPN Data Europe" un SIA "Information Agency", kas pieder Vilnītim, starpā tika noslēgts līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar šo līgumu "Information Agency" uzņēmusies sniegt juridiskos pakalpojumus un veikt nepieciešamās darbības, lai "GPN Data Latvia" saņemtu maksājumu iestādes licenci, bet "GPN Data Europe" par šiem pakalpojumiem apņēmās veikt samaksu 135 000 eiro apmērā. "GPN Data Latvia" bijušais valdes loceklis Vladimirs Remi "Information Agency" un tās vadītāju Vilnīti esot prezentējis kā profesionālu konsultantu finanšu jomā.

2017.gadā pieņemts lēmums pārtraukt jebkādu darbību veikšanu, kas būtu vērstas uz "GPN Data Latvia" licences iegūšanu Latvijā maksājumu iestādes darbībai, jo uzņēmums vairs nebija un arī šobrīd nav ieinteresēts šādas licences iegūšanā, teikts uzņēmuma paziņojumā. Viens no iemesliem šāda lēmuma pieņemšanai esot bijis apstāklis, ka viens no grupas uzņēmumiem jau bija ieguvis šādu licenci citā Eiropas Savienības dalībvalstī 2017.gada sākumā. Šis lēmums neesot bijis saistīts ar "GPN Data Latvia" nespēju izpildīt kādas konkrētas FKTK izvirzītās prasības licences iegūšanai.

Tāpat "GPN Data Latvia" informēja, ka līdz pat 2017.gada aprīlim darbības nodrošināšana Latvijā bija uzticēta valdes loceklim Remi, kurš ticis nekavējoties atsaukts no valdes locekļa amata kolīdz zaudēja uzņēmuma vienīgā dalībnieka - Polijā reģistrētas mātes sabiedrības "GPN Data Europe" - uzticību.

Lai pārbaudītu radušās aizdomas par prettiesisku darbību veikšanu laikā, kad uzņēmuma vadība bija uzticēta Remi, tikusi veikta iekšējā "GPN Data Latvia" izmeklēšana, kā arī piesaistīta neatkarīga auditoru sabiedrība audita veikšanai par laika posmu no 2016.gada līdz 2017.gada aprīlim, kad Remi tika atsaukts no valdes locekļa amata. Audita ziņojumā tika konstatēta virkne Remi pieļautu pārkāpumu, t.sk. personīgu izdevumu segšanu no uzņēmuma līdzekļiem, nepamatotu maksājumu veikšanu, uzņēmuma mantas iztrūkumu u.c., teikts uzņēmuma paziņojumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, "GPN Data Latvia" 2017.gada septembrī vērsusies tiesā ar civilprasību pret Remi saistībā ar viņa veiktajām prettiesiskajām darbībām valdes locekļa pienākumu pildīšanas laikā.

Tāpat "GPN Data Latvia" 2017.gada maijā vērsās ar iesniegumu Valsts policijā par bijušā Remi un bijušā uzņēmuma darbinieka Andreja Vasiļeviča darbībām, lūdzot pārbaudīt, vai ir konstatējamas piesavināšanās, pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas un pārsniegšanas, zādzības vai kāda cita noziedzīga nodarījuma pazīmes.

Kā liecina SIA "Firmas.lv" informācija, SIA "GPN Data Latvia" reģistrēta 2009.gadā. Iepriekš uzņēmums darbojies ar nosaukumiem "Bikstu vides saimniecība", "Itransfers" un "Fondy". Uzņēmuma pamatkapitāls ir 135 000 eiro un kopš 2016.gada visas daļas pieder Polijā reģistrētajai kompānijai "GPN Data Europe".

"GPN Data Latvia" 2017.gadu noslēdza ar 328 449 eiro apgrozījumu un un 146 367 eiro zaudējumiem.