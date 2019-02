Kā norāda eksperti bērnu seksuālās izmantošanas prevencijas jomā, sabiedrībā pastāv mīti par seksuālu vardarbību pret bērniem, kas neatbilst realitātei. "Mēs uzskatām, ka seksuālas izmantošanas risks bērniem ir zems, taču, pēc Pasaules Veselības organizācijas pētījuma datiem, Latvijā ar to sastopas katrs desmitais bērns," sacīja Āboliņa.

Pēc viņas paustā, nereti tiek pieņemts, ka vardarbības gadījumā bērni mums par to ātri pastāstīs, bet šie noziegumi ļoti bieži tiek noklusēti gadiem ilgi. Tiekot pieņemts, ka lielākā daļa pāridarītāju tiek noķerti, lai gan vairums seksuālas vardarbības gadījumu nemaz nenonāk policijas redzeslokā.

Āboliņa atgādināja, ka nedēļas sākumā Valsts policija (VP) ziņoja, ka aizturēts kāds vīrietis aizdomās par nepilngadīgas personas seksuālu izmantošanu, kura varētu būt notikusi ilgstošā laika periodā. Satraucoši, nodibinājuma ieskatā, ir arī tas, ka, veicot izmeklēšanu, sākotnējā informācija liecina, ka nepilngadīgā meitene bija vērsusies pie skolas psihologa, tomēr uz bērna teikto neviens nebija reaģējis.

"Centra Dardedze" pārstāve norādīja, ka seksuāla vardarbība pret bērnu ir sarežģīts noziegumu veids - pieaugušajiem var būt grūti to pilnībā apzināties un izprast, kā arī izlemt, ko un kā darīt, lai no tā pasargātu savus bērnus, vai sniegtu adekvātu palīdzību, ja seksuāla vardarbība jau notikusi.

Nodibinājumā uzsver, ka ļoti būtiski vienmēr klausīties un sadzirdēt, ko saka bērns, arī pusaudža vecumā. Jāpatur arī prātā, ka cietušajam bērnam runāt par piedzīvoto ir gana liels izaicinājums, tādēļ reizē, kad nepilngadīgs cietušais cenšas meklēt palīdzību pie uzticama pieaugušā, to nedrīkst atstāt bez uzmanības. "Dažkārt bērns nesaprot, ka pret viņu tiek veikta vardarbība, tādēļ vecākiem vai izglītības iestāžu personālam būtu jāatpazīst satraucošas pazīmes bērna uzvedībā, kas var liecināt par piedzīvotu seksuālo vardarbību," skaidroja Āboliņa, piebilstot, ka vispirms jāpārliecinās, ka pieaugušajiem ir pilnīga un pareiza informācija, kā arī izpratne par to, kas ir seksuāla vardarbība pret bērniem un kā rīkoties, ja bērns to mums atklāj.

Kā sacīja "Centra Dardedze" valdes locekle Agnese Sladzevska, būtiskākais pieaugušajiem, īpaši speciālistiem, kuri ikdienā strādā izglītības vai bērnu aprūpes iestādēs, ir pašiem neapjukt un nebaidīties meklēt padomu un palīdzību. "Ja šķiet, ka ar saviem resursiem nepietiek, atbalsts jāmeklē gan pie savu, gan citu institūciju kolēģiem, atceroties, ka noteikti jāsaglabā konfidencialitāte. Svarīgi stiprināt un celt savas zināšanas par šo tēmu, piemēram, padziļināti apgūstot e-apmācību moduļus interneta resursā "www.pasargabernu.lv". Jāapzinās risku nopietnība - neviens bērns nav pilnībā pasargāts. Tādēļ pieaugušajiem jāsper pirmais solis - runāt ar savu bērnu par viņa personiskās drošības tēmu," uzsvēra Sladzevska.

"Centrs Dardedze" aicina vecākus un skolotājus nevairīties no neērtām sarunu tēmām un meklēt informāciju par seksuālās vardarbības novēršanu. Ieinteresēta vecāku un skolotāju attieksme un regulāras sarunas bērna vecumam atbilstošā valodā veicinās bērna uzticēšanos, turklāt ļaus laikus uzzināt par nevēlamām situācijām bērna dzīvē, piebilda Āboliņa.

Jau ziņots, ka VP šonedēļ aizturējusi kādu vīrieti aizdomās par nepilngadīgas meitenes seksuālu izmantošanu, lai gan uz meitenes norādēm par nodarījumu skolā iepriekš neviens nebija reaģējis, šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā un aģentūrai LETA atklāja VP priekšnieks Ints Ķuzis.

Seksuālā izmantošana varētu būt notikusi ilgstošā laika periodā. Aizturētā persona bijusi pusaudzei tuva persona, taču Ķuzis nekomentēja, vai tas bija ģimenes loceklis. Noziegums noticis Rīgas reģionā.

Veicot izmeklēšanu, sākotnējā informācija liecina, ka bērns par nodarījumu bija vērsies pie skolas psihologa, taču uz bērna teikto neviens nav reaģējis.

Lai arī bērni var mānīties, tādos gadījumos speciālistam ir iespējas pārbaudīt, vai sniegtā informācija ir patiesa vai nepatiesa, norādīja VP priekšnieks.

Saeimas komisijā šodien Ķuža prezentētie VP darba rezultāti liecina, ka pagājušajā gadā dažādos noziegumos cietuši 525 bērni, kas ir par septiņiem mazāk nekā gadu iepriekš. Tikumības un dzimumneaizskaramības jomā cietuši 229 nepilngadīgie, kas ir par 14% vairāk nekā gadu iepriekš. No cietsirdības un vardarbības pērn cietuši 92 bērni, kas par ir 4,5% mazāk nekā 2017.gadā. No mantiskiem noziegumiem pērn cietuši 74 bērni.

Komentējot minētos datus, VP priekšnieks norādīja, ka policija joprojām "velk aisbergu ārā no ūdens", jo katru gadu tikumības jomā pieaug cietušo bērnu skaits. Visbiežāk bērni no seksuālas izmantošanas cietuši mājās, kas nozīmē, ka varmākas ir bērna ģimenes locekļi vai tam pietuvinātas personas. Tajā pašā laikā varmākas savus upurus meklē arī internetā.