Pērn decembrī veiktajā aptaujā iedzīvotājiem tika lūgts pastāstīt, kas, viņuprāt, ir gaidītākā dāvana Valentīndienā.

Izrādījās, ka sieviešu vidū visgaidītākā dāvana ir saderināšanās gredzens - to Valentīndienā vēlētos saņemt 22,4% sieviešu. Tālāk seko ziedi, ko vēlētos 21,7% aptaujāto. Aptuveni 15% sieviešu Valentīndienā par gaidītāko dāvanu uzskata skūpstu no mīļotā cilvēka. Nedaudz mazāk jeb 14,9% sieviešu par labāko dāvanu Valentīndienā uzskata šīs dienas izdzēšanu no kalendāra. Teju katra desmitā sieviete Valentīndienā vēlas algas pielikumi, 4,8% - šokolādi, 3% - smaržas, 1,9% - plīša lācīti, bet 1,1% - biļetes uz hokeju. Vēl 5,9% sieviešu nespēja sniegt konkrētu atbildi šajā jautājumā.

Vīriešu vidū populārākā vēlamā dāvana ir skūpsts no mīļotā cilvēka - to vēlas 24% aptaujāto. Tikai nedaudz mazāk jeb 23,5% vīrieši Valentīndienu labprātāk izdzēstu no kalendāra. 17,4% vīriešu šajā dienā par gaidītāko dāvanu uzskata ziedus, 12% - algas pielikumu, 6,7% - saderināšanās gredzenu, 3,5% - smaržas, 3,4% - šokolādi, 1,1% - biļetes uz hokeju, 0,9% - plīša lācīti. Vēl 7,6% aptaujāto vīriešu nespēja sniegt konkrētu atbildi šajā jautājumā.

Aptaujā piedalījās 1005 cilvēki vecumā no 18 līdz 75 gadiem.