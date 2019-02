Kopumā šajā ziemā NMPD mediķi palīdzību snieguši jau vairāk nekā 257 cilvēkiem, kuri guvuši traumas, krītot uz slidenām ielām un ietvēm. Tikmēr pēdējo trīs dienu laikā ar dažādām traumām slimnīcā katru dienu tiek nogādāti 11 līdz 17 cilvēki.

Rudzīte informēja, ka nedēļas nogalē NMPD mediķi slimnīcā nogādājuši vairāk nekā 40 cilvēkus, kuri guvuši traumas, pakrītot uz slidenām virsmām. "Mūsu izsaukumu pieredze rāda, ka cilvēki šādos negadījumos visbiežāk gūst roku un kāju lūzumus, dažkārt arī nopietnas galvas un muguras traumas. No paslīdēšanas nav pasargāts ne viens - ne jauns, ne vecs. Tomēr pārsvarā uz slidenām virsmām tomēr pakrīt gados vecāki cilvēki, kuriem kauli ir trauslāki un līdz ar to kritieni ir ar smagākām sekām - gūtās traumas ārstēt ir sarežģītāk un ilgāk," stāsta dienesta pārstāve.

Lai pasargātu sevi no traumām, dienesta mediķi aicina cilvēkus pārvietoties pa ceļu vai trotuāru piesardzīgi - jāuzmanās arī no pakāpieniem, kas var būt apledojuši un slideni, uzsvēra Rudzīte, piebilstot, ka atslēgas vārdi katra drošībai ir ērti apavi un izvairīšanās no steigas.

Dienās, kad ceļi un ietves var būt slideni, Rudzīte aicina iedzīvotājus izvēlēties zābakus ar zemiem papēžiem un neslīdošu zoli, proti, apavus, kas katram pašam rada stabilitātes sajūtu. Tāpat arī steigties nevajadzētu - ja iepriekšējā dienā ir dzirdēts, ka pa nakti varētu piesalt, no mājas vajadzētu iziet nedaudz ātrāk, kas ļaus izvairīties no liekas steigas un pasargāt sevi, piebilda dienesta pārstāve.

NMPD gados vecākus cilvēkus aicina izmantot nūju vai spieķīti atbalstam vai, dodoties pastaigā, pieturēties pie ceļa biedra, ja tāds ir.

"Tāpat no paslīdēšanas izdosies izvairīties, ja iešanas laikā rokas neliksim kabatās un neraudzīsies telefona ekrānā. Tā vietā divreiz paskatāmies, kur liekam soli," piekodināja dienesta pārstāve.

Pēdējo nedēļu laikā mediķi snieguši palīdzību arī četriem cilvēkiem, kuriem uz galvas uzkritis sniegs vai lāstekas. Visi cietušie ar galvas traumām nogādāti slimnīcā. Dienestā uzsver - šobrīd, kad uz māju jumtiem krājas sniegs un jumta dzegas var klāt lāstekas, cilvēkiem jābūt uzmanīgiem.

Pārvietojoties pa ietvēm, laiku pa laikam nepieciešams paskatīties uz augšu, uzsver Rudzīte. Viņa sacīja, ka, pamanot bīstamus sniega vālus vai lāstekas, ne tikai pašam cilvēkam vajadzētu iet apkārt, bet būtu svarīgi pabrīdināt arī apkārtējos. Tāpat redzot, ka pie kādas mājas ir izstiepta lenta vai izveidots kāda cita veida nožogojums, tam nevajadzētu kāpt pāri, bet gan iet apkārt. Savukārt, pamanot, ka tiek tīrīts jumts, bet blakus esošā ietve nav norobežota, nekādā gadījumā nevajadzētu iet gar šo māju, lai pasargātu sevi no jumta krītoša sniega, ledus gabaliem un lāstekām, uzsver dienestā.