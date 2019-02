Viņš skaidroja, ka no četriem prokuroriem trīs jau ir pabeiguši savas debašu runas, savukārt ceturtajam ir atlikušas apmēram 800 no 1200 lappusēm. Pēc debašu runas nolasīšanas sekos īsa apkopjoša runa no prokuroru puses saistībā ar soda noteikšanu, savukārt nākamajā posmā tiesas debates, iespējams, uzturēs cietušie, aizskartās mantas īpašnieks, tad aizstāvji, bet pēc tam sekos replikas, pēdējais vārds un tiesa dosies taisīt spriedumu.

Savukārt Rīgas apgabaltiesas pārstāvis Raimonds Ločmelis skaidro, ka šajā lietā līdz šim brīdim ir tikušas nozīmētas 1180 tiesas sēdes, bet notikušas 613 sēdes. Kopš 2018. gada 12. februāra jau 72 sēdēs prokurori ir lasījuši tiesas debašu runu. Ločmelis uzsvēra, ka kopumā lietas iztiesāšanas laikā vairāk nekā trešā daļa nenotikušo sēžu nenotika apsūdzēto un viņu aizstāvju prombūtnes dēļ.

Nākamā tiesas sēde šajā procesā paredzēta 4. februārī plkst.10.

Jau ziņots, ka valsts apsūdzības uzturētāju debašu runu apjoms Lemberga krimināllietā pārsniedz 5000 lapaspuses, žurnālistiem iepriekš pavēstīja Juriss.

Lembergu prokuratūra apsūdz par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. Lietā apsūdzēts arī Lemberga dēls Anrijs un Ansis Sormulis.

Visi trīs apsūdzētie norādījuši, ka nesaprot un neatzīst viņiem celtās apsūdzības.

Lietā aptuveni 200 sējumos apvienoti divi kriminālprocesi, ko prokuratūra tiesai nodeva 2008. gada otrajā pusē.

Rīgas apgabaltiesa šo lietu paplašinātā sastāvā no jauna sāka skatīt 2009. gada 20. augustā. Lietas sarežģītības dēļ tagad to izskata tiesneši Boriss Geimans, Irīna Jansone un Ligita Kuzmane, bet par rezerves tiesnesi noteikta Ārija Ždanova.