PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere sacīja, ka janvāra sākumā PVD laboratoriskai izmeklēšanai uz diviem kvalitātes rādītājiem - hidroksimetilfurfurolu un diastāzi - nosūtīja 14 medus paraugus. "Nevienā no izmeklētajiem paraugiem pieļaujamā hidroksimetilfurfurola norma nav pārsniegta. Arī diastāzes rādītāji ir normas robežās," uzsvēra Meistere, piebilstot, ka medus paraugi tika ņemti gan tirdzniecības vietās, gan Latvijas ražotāja "Vinnis" ražotnē.

Vienlaikus viņa piebilda, ka četros medus paraugos, tostarp trijos uzņēmuma "Vinnis" medus paraugos, kā arī Dānijas izcelsmes medū "ICA I love eco" hidroksimetilfurfurola jeb HMF rādītājs bija tuvu maksimāli pieļaujamajai normai, PVD arī turpmākajās pārbaudēs pievērsīs pastiprinātu uzmanību šo zīmolu medus kvalitātei.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja atgādināja, ka gan diastāzes skaitlis, gan hidroksimetilfurfurols ir medus kvalitātes rādītāji. "Karsējot medu, diastāzes skaitlis samazinās, bet hidroksimetilfurfurola skaitlis paaugstinās. Ja diastāzes skaitlis ir pārāk zems, bet hidroksimetilfurfurola - pārāk augsts, medus ir zaudējis savu bioloģisko vērtību un kvalitāti, taču neapdraud patērētāju veselību un ir drošs lietošanai uzturā," viņa sacīja.

Mazumtirgotāja "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa pēc PVD veiktajām pārbaudēm aģentūrai LETA pastāstīja, ka "I love eco" medus atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām, tajā skaitā tiem ir atbilstošs HMF īpatsvars. "Neraugoties uz to, mēs "Rimi" lūdzām piegādātāju, sazināties ar ražotāju, pārskatīt ražošanas procesu, uzglabāšanas apstākļus un izejvielu pārbaudes mehānismu, lai nebūtu nekādas "šaubu ēnas" par produkta atbilstību normām," teica Preisa.

Viņa papildināja, ka līdz brīdim, kamēr ražotājs nebūs iesniedzis detalizētu plānu par kvalitātes uzraudzību, produkts no konkrētā ražotāja nebūs pieejams. Tikmēr pircējiem būs pieejams šī paša zīmola medus no cita ražotāja.

"Patlaban no piegādātāja esam saņēmuši informāciju, ka saskaņā ar "Ica" noteiktajiem kvalitātes standartiem, uzņēmums veicis virkni korektīvo darbību, lai pastiprinātu uzraudzību medus ražošanas procesā. Lai gūtu maksimālu pārliecību, ka "Ica" ražotais "I love eco" medus ir augstvērtīgs produkts un atbilst visām likumā noteiktajām normām, turpmāk uzņēmums ieviesīs pat vēl stingrākus kvalitātes kontroles mehānismus nekā to prasa likums. Tie paredz, noteikt zemāku HMF pieļaujamo limitu izejvielu piegādātājiem, kuriem būs jāziņo par HMF īpatsvaru katrā medus partijā, kā arī ievērojami uzlabot medus uzglabāšanas un transportēšanas apstākļus, it īpaši karstā laikā," skaidroja Preisa.

LETA jau ziņoja, ka pēc raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" šā gada 7.janvārī atklātā "Rimi Latvia" no tirdzniecības izņēmis savas mātes kompānijas zviedru uzņēmuma "Ica" zīmola "I love Eco" medu, kas fasēts Dānijā, bet nācis no Bulgārijas un Rumānijas. Kā vēstīja raidījumā, pēc medus paraugu testa, kas tika veikts laboratorijā "Bior", secināts, ka šajā medū pārsniegts Latvijas likumdošanā atļautais HMF īpatsvars, kas ir kancerogēna viela.

Raidījumā skaidroja, ka HMF ir viela, kas atzīta par kancerogēnu un kas rodas medus sildīšanas procesā, ko savukārt fasētāji dara, lai medu padarītu patērētājiem tīkamāku, proti, viendabīgu, šķidru un caurspīdīgu. PVD sācis pārbaudi arī par vēl diviem paraugiem - Latvijas uzņēmuma "Vinnis" fasētu medu, kā arī par Vācijas zīmola "Langnese" medu. Šajā gadījumā jautājums bija, vai attiecīgais medus, kura daļēja izcelsme ir norādīta ārpus Eiropas Savienības, nāk vai nenāk no tropu valstīm, no kurām HMF īpatsvars ir atļauts lielāks, norādīja raidījums.

Raidījumā "Aizliegtais paņēmiens" norādīja, ka atļautais HMF īpatsvars medū ir 40 mg/kg. "Vinnis" medū HMF īpatsvars bija 59,3 mg/kg, "I love eko" - 57,6 mg/kg, bet "Langnese" - 41,5 mg/kg.

Jau vēstīts, ka "Rimi Latvia" apgrozījums pērn bija 870,429 miljoni eiro, kas ir par 4,8% vairāk nekā 2016.gadā, bet tā peļņa palielinājās par 27,3%, sasniedzot 40,847 miljonus eiro.

