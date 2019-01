Izmeklētājiem ir skaidra arī atsevišķu personu loma šī nozieguma organizēšanā un realizācijā, norādīja VP. Policija gan pieļauj, ka turpmākajā izmeklēšanā aizturēto skaits varētu pieaugt.

Līdz šim lietā veiktas 17 kratīšanas un virkne citu procesuālo darbību, kuru gaitā iegūti pietiekami daudz lietisko pierādījumu, tai skaitā arī tādi, kas izmantoti nozieguma izdarīšanā, atklāja VP.

Konkrētus izmeklēšanā iegūtos faktus vai versijas, kā arī to, kādā ceļā nelegālā krava ienākusi Latvijā, policija nekomentēja, bet atzina, ka šis noziegums īstenots, ļoti cieši sadarbojoties ar starptautisko organizēto noziedzību. To nevarētu īstenot tikai cilvēki no Latvijas, uzskata VP.

"Attiecībā uz to, vai konkrētā vieta, kurā tika atklāta kokaīna krava, jau iepriekš varētu būt saistīta ar narkotiku kontrabandu, policija atzīst - šobrīd izmeklēšanas rīcībā tādu faktu nav," norādīja VP preses pārstāve Sigita Pildava.

Jau vēstīts, ka 8.janvārī VP sadarbībā ar ASV Narkotiku apkarošanas administrāciju, Ekvadoras policiju un pretterorisma vienību "Omega" Kokneses novadā uzgājusi kravu ar 42 kartona kastēm, kas visticamāk, sūtītas no Ekvadoras. Kastēs atradās 2195 briketes ar dažādiem logo - "TNT", "Badboys", "Gold" un ar delfīna attēlu.

Sākotnēji policija aizturēta piecus cilvēkus, bet vēlāk policijas rokās nokļuva vēl viens cilvēks.

Četrām aizturētajām personām piemērots apcietinājums, bet pārējiem, kuriem bija mazāka līdzdalība šajā noziegumā, noteikts ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Viena no piecām personām agrāk tiesāta par kontrabandu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Ekvadoras policijas mājaslapā izplatītajā paziņojumā teikts, ka Kokneses saimniecībā uzietās divas tonnas kokaīna Eiropā ievestas paslēptas kuģa konteinerā, kura pavaddokumentos bija norādīti pārtikas produkti.

Paziņojumā skaidrots, ka ferma kalpojusi kā "loģistikas centrs" narkotiku tālākai izplatīšanai Eiropā. Tāpat paziņojumā norādīts, ka operatīvo darbību rezultātā Latvijā aizturēti pieci cilvēki - Jānis B., Andris E., Edgars E., Imants B. un Agris V. Aģentūrai LETA zināms, ka Andris E. ir Andris Elsts, savukārt Edgars E. ir Edgars Elsts. Savukārt Agris V. ir bijušais policists Agris Vaivods.

Atbilstoši Ekvadoras policijas publicētajām lomu sadalījumam Andris E. bijis fermas īpašnieks, savukārt Jānis B. un Edgars E. nodarbojušies ar kravas pārkraušanu, bet Imants B. nodrošinājis drošību. Turpretim Agrim V. nav norādīta loma noziedzīgajā nodarījumā.

TV3 raidījums "Nekā Personīga" iepriekš vēstīja, ka šajā lietā policija veikusi kratīšanu uzņēmējam Jānim Skrābānam piederošās kompānijas "JS Products" birojā. Vai sestā aizturētā un apcietinātā persona ir Skrābāns patlaban nav zināms, jo VP aizturēto identitātes nekomentē.

VP iepriekš norādīja, ka šāds daudzums kokaīna nebija paredzēts Latvijas tirgum. Tagad policijas uzdevums ir skaidrot, kurā valstī bija paredzēts nogādāt uzieto kravu. Kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Grišins gan iepriekš atzīmēja, ka parasti Latviju narkotiku sūtījumiem izmanto kā tranzītvalsti, narkotikas transportējot uz Skandināviju vai austrumiem.