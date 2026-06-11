Citi sporta veidi
Šodien 20:49
Cesvaine aicina uz pludmales volejbola vīru sacensībām nākamās nedēļas nogalē
Madonas novada Cesvainē aicina pludmales volejbola vīru komandas uz nākamnedēļas sacensībām.
Cesvainē Peldu ielas pludmales volejbola laukumos 19. jūnijā norisināsies pludmales volejbola sacensības vīriešu komandām 2x2. Komandā, kuras dalībnieku vecums pārsniedz 50 gadus, var spēlēt arī 3 spēlētāji.
Sacensības sāksies plkst. 18.00.
Sacensībām dalība jāpiesaka līdz 17.jūnijam, zvanot Cesvaines apvienības pārvaldes sporta darba organizatoram Dz. Tonnim pa tālr. 26563464.