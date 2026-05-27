"Golden Knights" arī ceturto reizi pārspēj "Avalanche" un iekļūst Stenlija kausa finālā
Vegasas "Golden Knights" otrdien trešo reizi komandas vēsturē nodrošināja vietu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas finālā.
Rietumu konferences finālsērijas ceturtajā mačā "Golden Knights" mājās ar 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) pārspēja Kolorādo "Avalanche" un sērijā līdz četrām uzvarām guva panākumu ar 4-0. Pēc spēlētām nepilnām piecām minūtēm pirmajā trešdaļā laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Marks Stouns, kurš pēc Breidens Maknba tālas piespēles guva vārtus pretuzbrukumā. Trešajā periodā mazāk kā sešas minūtes līdz pamatlaika beigām "Golden Knights" pārsvaru dubultoja Kouls Smits. Nedaudz vairāk kā divas minūtes līdz finālsvilpei "Avalanche" vienīgos vārtus vēl guva Gabriels Landeskūgs, taču atlikušajā spēles laikā mājinieki nosargāja panākumu. Uzvarētāju vārtus sargāja Kārters Hārts, kurš atvairīja 20 metienus, kamēr otrā laukuma pusē Makenzijs Blekvuds tika galā ar 24 raidījumiem.
Austrumu konferences finālā tiekas Karolīnas "Hurricanes" un Monreālas "Canadiens". Pēc trīs spēlēm ar 2-1 vadībā ir "Hurricanes" hokejisti.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.