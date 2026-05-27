Zināms Latvijas hokeja izlases ceturtdaļfināla spēles laiks
Pēc visu 2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālistu noskaidrošanas paziņoti visu spēļu laiki, tostarp Latvijas un Norvēģijas dueļa.
Latvijas un Norvēģijas duelis Fribūrā rīt, 28. maijā gaidāms plkst. 21:20 pēc Latvijas laika. Latvieši maču sagaidīs ar trīs uzvaru sēriju, kas tai palīdzēja pirmo reizi trīs gadu laikā sasniegt ceturtdaļfinālu. Norvēģija labāko astotniekā nav iekļuvusi vēl senāk - kopš 2012. gada.
Citos pāros gan gaidāmi smagsvaru dueļi. Plkst. 17:20 Cīrihē Somija, kas pēdējā grupas kārtā piedzīvoja pirmo zaudējumu turnīrā pret Šveici, cīnīsies pret Čehiju, kuras līdzšinējais sniegums bijis nestabils. Paralēli Fribūrā 2026. gada ziemas olimpisko spēļu fināla atkārtojums - Kanāda pret ASV. Kanādieši nav piedzīvojuši nevienu zaudējumu, bet ASV ceturtdaļfinālam kvalificējās ar uzvaru pēdējā kārtā pār Austriju.
Plkst. 21:20 Cīrihē mājiniece Šveice cīnīsies pret Zviedriju. Ar daudz jauniem hokejistiem atbraukusī Zviedrija kvalificējās ceturtdaļfinālam ar pēdējā kārtā izcīnīto uzvaru pār Slovākiju. Pusfināli gaidāmi sestdien, 30. maijā, bet cīņas par medaļām dienu vēlāk. Sākot no pusfināla, visas spēles noritēs Cīrihē.
