Viktora Vembanjamas dominance un sniegums aizsardzībā ļauj "Spurs" panākt neizšķirtu NBA Rietumu finālā
Sanantonio "Spurs" svētdien izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola līgas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences finālā un sērijā līdz četriem panākumiem panāca neizšķirtu 2-2.
Rietumu konferences finālsērijas ceturtajā mačā "Spurs" mājās ar 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22) pārspēja Oklahomasitijas "Thunder".
Wemby in the WCF (Games 1-4):— NBA (@NBA) May 25, 2026
👽 30.3 PPG
👽 13.3 RPG
He joins Kareem Abdul-Jabbar and Hakeem Olajuwon as the only players in NBA history to average 30+ PPG, and 10+ RPG through their first four NBA Conference Finals games 🤯 https://t.co/qg8QcotPkT pic.twitter.com/cV6reSdsJ7
Laukuma saimnieku uzvaru ar 33 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām sekmēja Viktors Vembanjama, vēl pa 13 punktiem guva Devins Vesels un Stefons Kāsls, kura kontā arī sešas rezultatīvas piespēles, bet De'Ārons Fokss iekrāja 12 punktus un desmit bumbas zem groziem.
"Thunder" rindās rezultatīvākais ar 19 gūtajiem punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Šejs Gildžess-Aleksandrs, Aizija Hartenšteins izcēlās ar 12 punktiem un septiņām bumbām zem groziem, kamēr 11 punktus guva Aizeja Džo.
Austrumu konferences finālsērijā Ņujorkas "Knicks" ar 3-0 ir vadībā pret Klīvlendas "Cavaliers". Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".