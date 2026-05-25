Rietumu konferences fināls līdz šim nav licis vilties.
Viktora Vembanjamas dominance un sniegums aizsardzībā ļauj "Spurs" panākt neizšķirtu NBA Rietumu finālā

Sanantonio "Spurs" svētdien izcīnīja uzvaru Nacionālās basketbola līgas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences finālā un sērijā līdz četriem panākumiem panāca neizšķirtu 2-2.

Rietumu konferences finālsērijas ceturtajā mačā "Spurs" mājās ar 103:82 (28:19, 22:19, 28:22, 25:22) pārspēja Oklahomasitijas "Thunder".

Laukuma saimnieku uzvaru ar 33 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām sekmēja Viktors Vembanjama, vēl pa 13 punktiem guva Devins Vesels un Stefons Kāsls, kura kontā arī sešas rezultatīvas piespēles, bet De'Ārons Fokss iekrāja 12 punktus un desmit bumbas zem groziem.

 "Thunder" rindās rezultatīvākais ar 19 gūtajiem punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Šejs Gildžess-Aleksandrs, Aizija Hartenšteins izcēlās ar 12 punktiem un septiņām bumbām zem groziem, kamēr 11 punktus guva Aizeja Džo.

Austrumu konferences finālsērijā Ņujorkas "Knicks" ar 3-0 ir vadībā pret Klīvlendas "Cavaliers". Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".


 

