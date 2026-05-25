Hokejistam Pēterim Bulānam piespēle uzvaru nesošos vārtos Memoriālā kausa izcīņā
Latvijas hokejists Pēteris Bulāns svētdien ar Šikutimi "Sgueneens" komandu izcīnīja uzvaru Kanādas junioru hokeja līgas finālturnīra - Memoriāla kausa - otrajā spēlē.
Kvebekas Junioru hokeja līgas (QMJHL) čempione "Sgueneens" ar 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) pagarinājumā pārspēja Memoriāla kausa saimnieci WHL komandu Kelounas "Rockets". Bulāns tika pie rezultatīvas piespēles uzvaru nesošajos vārtos papildlaikā. Latvijas hokejists šajā mačā vienu reizi meta pa vārtiem un noslēdza spēli ar neitrālu lietderības koeficientu.
Jau ziņots, ka pirmajā mačā latvieša pārstāvētā komanda ar 3:5 zaudēja Rietumu hokeja līgas (WHL) čempionei Everetas "Silvertips". Turnīra turpinājumā "Sgueneens" tiksies ar Ontārio Hokeja līgas (OHL) čempioni Kičeneras "Rangers". Pēc grupu turnīra pirmās vietas ieguvēja nodrošinās vietu finālā, bet otrās un trešās pozīcijas īpašnieces aizvadīs pusfināla spēli.
Memoriāla kauss ir Kanādas junioru hokeja līgas finālturnīrs. No latviešiem šo trofeju 2022. gadā izcīnīja Raivis Ansons un 2014. gadā - Edgars Kulda, kurš turklāt toreiz tika atzīts par šī turnīra vērtīgāko spēlētāju.