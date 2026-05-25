"Golden Knights" vareni atspēlējas un nonāk uzvaras attālumā no Stenlija kausa fināla
Lasvegasas "Golden Knights" svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pusfinālā izcīnīja trešo panākumu, nonākot uzvaras attālumā no iekļūšanas finālā.
Rietumu konferences finālsērijas trešajā mačā "Golden Knights" mājās ar 5:3 (0:3, 3:0, 2:0) pārspēja Kolorādo "Avalanche" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-0.
Pirmajā trešdaļā 3:0 viesu labā panāca Gabriels Landeskūgs, Nazems Kadri un Džeks Drūrijs, kurš guva vārtus mazākumā. Otrajā periodā nepilnu 13 minūšu laikā laukuma saimniekiem izdevās atspēlēties. Vispirms pēc spēlētām 19 sekundēm vairākumu rezultatīvi noslēdza Marks Stouns, aptuveni trīs minūtes vēlāk Viljams Karlsons guva otros vārtus, bet vēl astoņas ar pusi minūtes vēlāk Kīgans Kolesars izlīdzināja rezultātu.
Noslēdzošajā trešdaļā "Golden Knights" uzvaru nesošos vārtus guva Tomāšs Hertls, un pēdējā minūtē tukšos "Avalanche" vārtos ripu raidīja Bret Houdens. Uzvarētāju vārtus sargāja Kārters Hārts, kurš atvairīja 32 metienus, kamēr otrā laukuma pusē Skots Vedžvuds tika galā ar 18 raidījumiem.
Austrumu konferences finālā tiekas Karolīnas "Hurricanes" un Monreālas "Canadiens". Pēc divām spēlēm rezultāts sērijā ir neizšķirts. Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.