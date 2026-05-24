Pauls Jonass
Šodien 18:20
Pauls Jonass izcīna 12. vietu Francijas MXGP posma pirmajā braucienā
Latvijas motosportists Pauls Jonass sestdien pasaules motokrosa čempionāta sestajā posmā - Francijā "Grand Prix" - MXGP klases sacensību pirmajā braucienā finišēja 12. vietā, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi ieņēma attiecīgi sesto un 14. pozīciju.
Prestižākajā MXGP klasē Jonass pirmajā aplī nostiprinājās sestajā vietā, taču turpinājumā nenosargāja vietu pirmajā desmitniekā. Uzvaru svinēja beļģis Lukass Kūnens, kuram sekoja nīderlandietis Džefrijs Herlingss un slovēnis Tims Gajsers.
Tikmēr MX2 klasē kvalifikācijā trešo vietu guvušais J. Reišulis trešais bija arī sacensību pirmajos apļos, vēlāk atkāpjoties arī uz ceturto pozīciju, bet noslēgumā kritiena dēļ finišēja sestais. K. Reišulis pirmo apli noslēdza 11. vietā, bet turpinājumā neizdevās noturēties pirmā desmitnieka tuvumā.
Uzvarēja spānis Gijems Farress. Pamatsacensību nākamie braucieni tiks aizvadīti vēlāk.
Pasaules čempionātā šosezon būs 20 posmi, no kuriem septītais posms notiks Ķeguma trasē Latvijā.