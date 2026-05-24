"Knicks" uzvar arī Klīvlendā un nonāk soļa attālumā no NBA fināla
Ņujorkas "Knicks" komanda sestdien nonāca vienas uzvaras attālumā no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) fināla.
Austrumu konferences fināla trešajā spēlē Ņujorkas "Knicks" viesos ar rezultātu 121:108 (37:27, 23:27, 31:28, 30:26) pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-0.
Ņujorkiešiem Dželens Bransons guva 30 punktus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, Mikalam Bridžesam bija 22 punkti, bet Ogugua Anonubi guva 21 punktu. Karlam Entonijam Taunsam bija 13 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.
"Cavaliers" rindās rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Evans Moblijs, bet 23 punktus guva Donovans Mičels, abiem iekrājot ievērojami sliktāko +/- rādītāju komandā (-21 un -22). Džeimss Hārdens guva 19 punktus, bet Džerets Elens - 17 punktus.
Rietumu konferences finālā spēkojas Sanantonio "Spurs" un Oklahomasitijas "Thunder". Pēc trīs spēlēm ar 2-1 vadībā ir "Thunder".
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".