Latvijas hokejisti pēc otrā perioda cīnās neizšķirti ar ASV
Latvijas vīriešu hokeja izlase Cīrihē pasaules čempionāta piektajā mačā pēc otrās trešdaļas ar 1:1 cīnās neizšķirti ar ASV valstsvienību.
A grupas maču tiešraidē translē kanāls LTV7.
Pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm Mārtiņš Dzierkals tika pie ripas aiz amerikāņu vārtiem un piespēlēja to Haraldam Eglem, kurš pārspēja pretinieku vārtsargu un izvirzīja vadībā Latvijas izlasi.
Turpinājumā Latvija tika pie diviem vairākumiem pēc kārtas, kurus neizdevās izmantot, lai dubultotu pārsvaru.
Aptuveni četras ar pusi minūtes līdz trešdaļas beigām divu minūšu noraidījumu nopelnīja Artūrs Andžāns, taču Latvijas hokejisti neļāva amerikāņiem panākt neizšķirtu, vairākas reizes ripu tverot arī Kristeram Gudļevskim.
Otrā perioda ievadā Latvija palika mazākumā pēc Oskara Cibuļska noraidījuma, bet latvieši veiksmīgi aizsargājās un vārti netika ielaisti. Trešdaļas vidū pie vairākuma tika arī latvieši, tomēr tas palika neizmantots.
Septiņas minūtes līdz trešdaļas beigām divas minūtes uz noraidīto soliņa pavadīja Roberts Mamčics, un īsi pēc izturēta mazākuma Latvijas vārtos ripu raidīja Metjū Tkačaks.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu svētdien, plkst. 17.20, turpinās ar cīņu pret Lielbritāniju, bet otrdien, plkst. 13.20, latvieši tiksies ar Ungārijas hokejistiem.