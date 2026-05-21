Basketbolists Gunārs Grīnvalds rezultatīvi sāk jauniešu Eirolīgas finālturnīru
Latvijas basketbolists Gunārs Grīnvalds ceturtdien guva 13 punktus jauniešu Eirolīgas finālturnīra pirmajā spēlē un palīdzēja Madrides "Real" U-18 komandai izcīnīt uzvaru.
Madrides basketbolisti A grupas spēlē ar rezultātu 109:58 uzveica Ļubļanas "Olimpija" jauniešus.
Grīnvalds 28 minūtēs un 13 sekundēs realizēja abus divus divpunktu metienus un trīs no sešiem tālmetieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra trīs bumbas, divreiz kļūdījās, tika pie divām piezīmēm un iekrāja 17 efektivitātes koeficienta punktus.
Uzvarētājiem ar 21 punktu un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Fabiāns Kaizers, bet pretiniekiem 24 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Maksam Ciperlem.
Pērn par šī turnīra čempionu kļuva Iļja Kurucs ar Kauņas "Žalgiris", bet aizpērn titulu izcīnīja Adrians Andževs Madrides "Real" sastāvā. Vēl 2016. gadā par čempionu kļuva arī Iļjas Kuruca brālis Rodions, kurš tobrīd bija "Barcelona" kluba paspārnē.