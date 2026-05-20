Dalasas "Mavericks" atbrīvo Latvijā pabijušo galveno treneri Džeisonu Kidu
Viens no deviņdesmito un divtūkstošo gadu labākajiem NBA saspēles vadītājiem Džeisons Kids pēc spēlētāja karjeras beigām kļuva par treneri.
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Dalasas "Mavericks" otrdien no galvenā trenera amata atbrīvoja Džeisonu Kidu, otrdien pavēstīja Dalasas komanda.

Šosezon "Mavericks", aizvadot pirmo pilno sezonu bez Lukas Dončiča, pamatturnīru noslēdza ar bilanci 26-56 un neiekļuva izslēgšanas spēlēs. 

"Dalasas "Mavericks" šodien paziņo, ka komanda ir vienojusies ar galveno treneri Džeisonu Kidu par sadarbības pārtraukšanu," teikts vienības paziņojumā. "Organizācija nekavējoties sāks nākamā galvenā trenera meklēšanu."

Džeisona Kida vadībā "Mavericks" rindās spēlēja arī Kristaps Porziņģis. Kids, lai satiktos ar Porziņģis bija ieradies Latvijā un brīvā brīdī iegriezās arī Vecrīgā pamalkot alu.

Džeisons Kids Vecrīgā malko alu

Dalasas "Mavericks" galvenais treneris Džeisons Kids 12. augusta pēcpusdienā manīts Vecrīgas krodziņā malkojam alu.

Kids vadīja "Mavericks" pēdējās piecas sezonas, un viņa vadībā Dalasas komanda 2022. gadā sasniedza Rietumu konferences finālu, bet 2024. gadā cīnījās NBA finālā. Pirms kļūšanas par "Mavericks" galveno treneri viņš vadījis arī Milvoki "Bucks" un Bruklinas "Nets".

Kā spēlētājs Kids NBA aizvadīja 19 sezonas, karjeru noslēdzot 2013. gadā Ņujorkas "Knicks" rindās. Ar "Mavericks" viņš kļuva par 2011. gada NBA čempionu.

