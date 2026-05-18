Klīvlendas "Cavaliers" pirmo reizi astoņu gadu laikā sasniedz Austrumu konferences finālu
Foto: AP Photo/Duane Burleson
Donovana Mičela sniegums ļauj sasniegt Austrumu konferences finālu.
Klīvlendas "Cavaliers" svētdien nodrošināja vietu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Austrumu konferences finālā.

Austrumu konferences pusfināla septītajā mačā "Cavaliers" viesos ar 125:94 (31:22, 33:25, 35:26, 26:21) pārspēja Detroitas "Pistons" un sērijā līdz četrām uzvarām guva panākumu ar 4-3. Līdz ar to "Cavaliers" Austrumu finālā iekļuva pirmo reizi astoņu gadu laikā - pēdējo reizi tajā vienība spēlēja 2017./2018. gada sezonā, vēlāk zaudējot finālā. 

Klīvlendas komandas uzvaru ar 26 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Donovans Mičels, 23 punktus guva Džerets Alens un Sems Merils, bet Evans Moblijs iekrāja 21 punktu, 12 bumbas zem groziem un sešas rezultatīvas piespēles. Starp mājiniekiem rezultatīvākais ar 17 gūtajiem punktiem bija Deniss Dženkinss, kamēr vēl 13 punktus guva Keids Kaningems un Dankans Robinsons.

Iepriekšējās divas sezonas Klīvlendas komandai neizdevās pārvarēt konferences pusfinālu. Austrumu konferences finālā "Cavaliers" vienību jau gaida Ņujorkas "Knicks", kas "play off" otrajā kārtā ar 4-0 pārspēja Filadelfijas "76ers".

Tikmēr Rietumu konferences finālā cīnīsies pagājušās sezonas čempione Oklahomasitijas "Thunder" un Sanantonio "Spurs". Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".

