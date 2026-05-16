Santa Sanija Vuškāne ar Katovices GKS izcīna Polijas kausu futbolā, finālā apbēdinot Latvijas Gada futbolisti Karlīnu Miksoni
Latvijas futboliste Santa Sanija Vuškāne sestdien ar Katovices GKS komandu izcīnīja Polijas kausu futbolā. Tihi notikušajā finālā Katovices futbolistes tikās ar Karlīnas Miksones pārstāvēto Sosnovecas "Czarni" un pēc pamatlaika cīnījās neizšķirti 2:2 (1:1), bet papildlaikā guva trīs vārtus un uzvarēja ar 5:2.
Miksone spēlēja visas 120 minūtes, un otrie vārti tika gūti pēc tam, kad latviete pretinieču laukuma pusē pārtvēra bumbu. Vuškāne spēlē iesaistījās 105. minūtē, kad pie rezultāta 4:2 devās laukumā uz maiņu, piedaloties uzbrukumā pēdējā vārtu guvumā.
Uzvarētājām ar trīs gūtiem vārtiem, diviem no tiem papildlaikā, izcēlās Aleksandra Ņečaga.
Katovices komanda kausa izcīņā uzvarēja arī aizpērn. "Czarni" kausu ieguvusi 14 reizes un ir titulētākā šī turnīra komanda.
Polijas čempionātā Sosnovecas futbolistes ir tuvu valsts čempiontitula izcīnīšanai, kamēr GKS ir ceturtajā pozīcijā.