Slovēņu veterāni Saboličs, Tičars un Gregorcs pošas uz 13. pasaules čempionātu
Arī šogad pasaules čempionātā Slovēnijas vīriešu hokeja izlasei palīdzēs ilggadējie valstsvienības līderi Roberts Saboličs un Roks Tičars, otrdien apstiprināja komanda.
37 gadus vecie uzbrucēji Tičars un Saboličs dosies uz savu 13. pasaules čempionātu, ieskaitot sacensības pirmajā divīzijā. Tāpat uz savām 13. meistarsacīkstēm dosies 36 gadus vecais aizsargs Blažs Gregorcs.
No 25 izlasē iekļautajiem spēlētājiem 30 gadu slieksni pārsnieguši arī aizsargi Aleksandrs Magovacs (35), Miha Stebihs (34), kā arī uzbrucēji Anže Kuralts (34) un Kens Ograjenšeks.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Slovēnijas izlase spēlēs B grupā Fribūrā, kur pretiniekos būs Kanāda, Dānija, Itālija, Norvēģija, Slovākija, Čehija un Zviedrija.
Slovēnijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Lukašs Horaks, Luka Kolins (abi - Ļubļanas "Olimpija"), Žans Uss ("Jesenice");
aizsargi - Rožle Bohincs, Aļošā Črnovičs, Jans Čosičs, Blažs Gregorcs (visi Ļubļanas "Olimpija"), Jans Goličičs (Blainvilas-Buabriānas "Armada", QMJHL), Aleksandrs Magovacs (Amjēnas "Gothiques", Francija), Makss Perčičs (Prāgas "Slavia", Čehija), Miha Štebihs (Tršebīčas "Horacka Slavia", Čehija);
uzbrucēji - Miha Beričičs, Jans Drozgs, Marcels Mahkovecs, Roberts Saboličs, Niks Simšičs, Jaka Sodja (visi - Ļubļanas "Olimpija"), Žans Jezovšeks (Lindavas "Islanders", Vācija), Anže Kuralts (Fehervāras AV19, Ungārija), Nace Languss (Augustanas universitāte, NCAA), Lūka Mavers, Kens Ograjenšeks (abi - Lincas "Black Wings", Austrija), Filips Sitars (Renselēras RPI, NCAA), Roks Tičars ("Pustertal", Itālija), Matics Toroks (Tamperes "Ilves", Somija).