Divi čempionu tituli un divas trešās vietas: Latvijai lielisks sniegums pasaules komandu čempionātā 100 lauciņu dambretē
Francijas pilsētā Sendulšārā 12.maijā noslēdzās pasaules komandu čempionāti sievietēm un vīriešiem 100 lauciņu dambretē, kurā teicami startēja Latvijas vīriešu izlase un Latvijas sieviešu izlase. Čempionāti norisinājās trijās spēles disciplīnās - ar klasisko laika kontroli, ātrās dambretes laika kontroli un ātrspēles laika kontroli, vīriešu konkurencē startēja deviņu valstu izlases, bet sieviešu konkurencē par medaļām cīnījās sešu valstu komandas.
Pasaules vīriešu komandu čempionātā ar klasisko laika kontroli Latvijas vīriešu izlase, kurā spēlēja starptautiskie lielmeistari Guntis Valneris un Raimonds Vipulis un tikai sešpadsmit gadus vecais starptautiskais meistars Pēteris Kripans, izcīnīja pasaules čempionu titulu un zelta medaļas. Otrajā vietā ierindojās Ukrainas vīriešu izlase, bet trešo vietu izcīnīja Francijas vīriešu izlase.
Atkārtoti tādu pašu panākumu Latvijas izlase sasniedza arī ātrās dambretes disciplīnā, līdz ar to zelta medaļas un čempionu tituls atkal Latvijas komandai, otrajā vietā ierindojās Francijas vīriešu izlase, bet trešo vietu izcīnīja Polijas valstsvienība. Noslēdzošā disciplīna bija turnīrs, kas tika izspēlēts ar ātrspēles laika kontroli, tajā Latvijas izlase izcīnīja trešo vietu un bronzas medaļas.
Pasaules sieviešu čempionātā sacensībās ar klasisko laika kontroli trešo vietu un bronzas godalgas, izcīnīja Latvijas sieviešu izlase, kurā spēlēja mūsu labākās jaunās dambretistes FMJD meistare Alisa Orlova, meistarkandidāte Darja Drabova un Evelīna Orlovska. Pirmo vietu izcīnīja Ķīnas sportistes, bet otrajā vietā ierindojās Ukrainas sieviešu izlase.
Ātrās dambretes disciplīnā mūsu jaunās dambretistes izcīnīja Latvijai ceturto vietu, par čempionēm kļuva Ukrainas sieviešu izlase, otrajā vietā Ķīnas komanda, bet trešā mūsu brālīgā kaimiņvalsts Lietuva. Ātrspēles disciplīnā Latvijas komanda ierindojās piektajā vietā, bet pirmo vietu izcīnīja Ķīnas sportistes, otrajā vietā atstājot Ukrainas valstsvienību, bet trešā vieta Lietuvas sieviešu izlasei.
Tādējādi abas Latvijas izlases izcīnījušas četrus medaļu komplektus – divi zelta medaļu komplekti un viens bronzas medaļu komplekts Latvijas vīriešu izlasei, bet Latvijas sieviešu izlasei izcīnītas bronzas medaļas sacensībās ar klasisko laika kontroli.