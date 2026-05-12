Kolorādo "Avalanche" nonāk uzvaras attālumā no Rietumu konferences fināla
Vienas uzvaras attālumā no Nacionālās hokeja līgas (NHL) šīs sezonas Stenlija kausa izcīņas pusfināla pirmdien nonāca Kolorādo "Avalanche" komanda.
Regulārā čempionāta spēcīgākā komanda "Avalanche" cīņā par vietu Rietumu konferences finālā jeb Stenlija kausa pusfinālā viesos ar 5:2 (0:1, 1:0, 4:1) pārspēja Minesotas "Wild", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 3-1.
Pirmajā periodā mājiniekus "Wild" vadībā skaitliskajā vairākumā izvirzīja Daņila Jurovs, bet "Avalanche" otrajā trešdaļā atbildēja ar Nazīma Kadri vārtiem vairākumā. Noslēdzošā perioda septītajā minūtē Ross Koltons vadībā izvirzīja viesus, bet trīs minūtes vēlāk izlīdzinājumu panāca Niko Šturms. Uzvaras vārtus "Avalanche" rindās spēles 52. minūtē guva Pārkers Kellijs, bet pēdējā minūtē viesi divas ripas iemeta tukšos "Wild" vārtos, precīziem esot Neitanam Makinonam un Brokam Nelsonam.
Sērijas piektā spēle norisināsies naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika "Avalanche" laukumā. Šīs sērijas uzvarētājs Stenlija kausa pusfinālā mērosies spēkiem ar Vegasas "Golden Knights" vai Anaheimas "Ducks". Tajā duelī pēc četrām spēlēm sērijā ir neizšķirts 2-2.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.